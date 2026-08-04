Katar, İsrail\'i Barış Anlaşmasını Engellemekle Suçladı

Gazze'de barış anlaşmasının ilerlemesi için arabuluculuk yapan ülkelerden Katar İsrail'i, anlaşmanın uygulanmasını engellemekle suçladı.Hamas 31 Temmuz'da tamamen silah bırakma konusunda Barış Kurulu'yla anlaşmış, İsrail ise o günden sonra Gazze'ye yönelik birden fazla hava saldırısı düzenlemişti.Katar Dışişleri Bakan Sözcüsü Macit Ensari "Uluslararası toplum bu anlaşmanın uygulanmasını kimin engellediğini görüyor" dedi ve ekledi: "Son günlerde İsrail'in Gazze'ye saldırılarını artırması, İsrail'in barışçıl çözümleri engelleme planının bir parçası."Hamas'ın siyasi büro lideri Hamas Hayye, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'la 3 Ağustos'ta İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.Görüşmenin konusu ise Gazze'deki barış sürecinde yeni aşamaya geçilmesiydi.Hayye "İsrail'in anlaşmaya sadık kalmasını sağlamanın" önemli olduğunu söyledi.Ajansların aktardığına göre İbrahim Kalın da görüşmede, hem insani yardımlar hem de siyasi sürecin ilerleyişi konusunda Gazze'nin yanında olduklarını belirtti.Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın oluşturduğu Gazze Barış Kurulu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşerek İsrail'in bölgeden çekilmesi için Hamas'ın silahsızlanmasının bekleneceğini teyit etti.Hamas ise mevcut anlaşma şartlarınca İsrail'in bölgeden çekilmesinin başlaması gerektiğini savunuyor.Örgüt ayrıca ağır silahlarını bırakmasının, İsrail'in "her türlü saldırıya" son vermesine ve askerlerini Gazze'den çekmesine bağlı olduğunu söyledi.3 Ağustos akşamı İsrail Gazze şehrinin batısındaki bir araca hava saldırısı düzenlemiş, iki kişi hayatını kaybederken birden fazla kişi de yaralanmıştı.AFP ajansına konuşan İsrailli yetkililer ise saldırıda iki militanı hedef aldıklarını belirtmişti.Barış Kurulu kararlarının uygulanmasına dair gündelik işleyişten sorumlu Bulgar politikacı ve Birleşmiş Milletler (BM) Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov da 2 Ağustos'taki paylaşımında "Gazze'de iki gün süren saldırılarda siviller öldürüldü ve insanların hayatlarının bağlı olduğu tıbbi gereçler yok edildi" dedi.Türkiye, Katar ve Mısır'dan ortak açıklamaÖte yandan Mısır, Katar ve Türkiye de Gazze'deki son duruma dair 3 Ağustos'ta ortak bir açıklama yaptı.Üç ülke, İsrail'in Gazze'de "sağlık tesisleri ve tıbbi altyapıyı hedef alarak aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sivilleri öldürdüğünü ve bunun da uluslararası hukukun ihlali olduğunu" belirerek İsrail hükümetini kınadı.Hamas'ın silah bırakmaya giden yol haritasını kabul etmesinin ardından İsrail'in de yükümlülüklerini yerine getirmesinin önemini vurgulayan üç ülke, barış sürecinin zarar görmemesi gerektiğini ekledi.2026'da en fazla ölüm Temmuz'da

3 Ağustos'ta bir açıklama yapan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcü Vekili Farhan Haq, Filistinli yetkililere göre Temmuz ayında aralarında onlarca sivilin de bulunduğu 150'den fazla kişinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini ve bunun da 2026'da en fazla ölümün gerçekleştiği ay olarak kayıtlara geçtiğini ekledi.Haq, bölgede tip 1 diyabet hastalarının ihtiyaç duyduğu insülinden basit alkol bazlı dezenfektanlara kadar pek çok sağlık malzemesinin eksikliğinin yaşandığına dikkat çekti.Gazze için yol haritasında neler var?Eylül 2025'te duyurulan ve Gazze'de savaşı kalıcı olarak sona erdiyemyi hedefleyen 20 maddelik planla "Gazze'nin yeniden inşasının finansmanını yönetecek" bir Barış Kurulu da oluşturulmuştu.Süreç, Hamas'ın yönetimi devretmeyi kabul ettiği bağımsız teknokratlardan oluşan Filistin Ulusal Komitesi tarafından denetlenecek.Ayrıca Uluslararası İstikrar Gücü de Gazze'ye konuşlandırılacak.Belgede yalnızca Hamas'tan değil, diğer Filistinli grupların da silahsızlanma sürecine katılmasından söz ediliyor.Hamas ayrıca Gazze'deki İsrail yanlısı silahlı grupların dağıtılacağı ve onların da silahlarını bırakacağı konusunda güvence istiyor.Yol haritası belgeleri daha sonra bu süreci "İsrail'in aşamalı olarak geri çekilmesine" bağlıyor ve "hiçbir silahın İsrail'e veya Filistinli olmayan herhangi bir tarafa devredilmeyeceğini ya da teslim edilmeyeceğini" belirtiyor.