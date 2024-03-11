Kate Middleton'ın fotoğrafı üzerinde oynamalar yapıldığı iddiasıyla ajanslar tarafından silindi - Son Dakika
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BBC

Kate Middleton'ın fotoğrafı üzerinde oynamalar yapıldığı iddiasıyla ajanslar tarafından silindi

Kate Middleton\'ın fotoğrafı üzerinde oynamalar yapıldığı iddiasıyla ajanslar tarafından silindi

Galler Prensesi Kate Middleton'ın fotoğrafının paylaşılmasıyla sağlık spekülasyonlarının sonlanması hedefleniyordu. Ancak fotoğrafın üzerinde oynamalar yapıldığı iddiasıyla Reuters, Associated Press, AFP ve Getty gibi ajanslar fotoğrafları sistemlerinden sildi. Kate Middleton'ın sol elindeki tutarsızlık nedeniyle fotoğrafın sahte olduğu iddiaları ortaya atıldı. Fotoğrafın gerçekliği konusunda tartışmalar devam ederken, ajanslar üzerinde oynamalar yapılmamış fotoğraflar paylaşma konusunda sıkı kurallara sahip olduğunu belirtti.

11.03.2024 08:58  Güncelleme: 09:02
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Bir süredir sağlığı hakkında spekülasyon yapılan Galler Prensesi Kate Middleton’ın fotoğrafının paylaşılmasıyla, hakkındaki dedikoduların sonlanması hedefleniyordu.

Fakat bu fotoğraf daha fazla tartışmaya yol açtı.

Kraliyet Ailesi’nin Pazar sabah paylaştığı fotoğraf ajanslar tarafından da abonelerine servis edildi.

Fakat ilerleyen saatlerde Reuters, Associated Press, AFP ve Getty gibi ajanslar fotoğrafın üzerinde oynamalar yapıldığı gerekçesiyle fotoğrafları sistemlerinden sildi ve abonelere bilgi notu geçti.

Böylece son dönemde kamuoyu karşısına çıkmayan Prensesin fotoğrafı, hedeflediğinin tam tersi bir sonuca yol açtı.

Associated Press ajansı İngiltere’deki Anneler Günü vesilesiyle paylaşılan bu fotoğrafa dair geçtiği bilgi notunda “Fotoğrafı incelediğimizde, üzerinde oynanmış gibi gözüktüğünü fark ettik” dedi. Ajans, Kate Middleton’ın sol elinin görünüşünde bir tutarsızlık olduğunu aktardı.

42 yaşındaki Galler Prensesi, Ocak ayında geçirdiği karın ameliyatından sonra 13 gün boyunca hastanede kalmıştı. Buckingham Sarayı’nın sağlığıyla ilgili çok az bilgi paylaşması da dedikodulara yol açmıştı.

İyileşme sürecinde olduğu için az sayıda kişiyle görüşen Galler Prensesi’nin çocuklarıyla fotoğrafını, eşi Prens William çekti.

Fotoğrafı geri çekmeyen ülkenin en büyük ajansı PA Media ise Buckingham Sarayı'ndan konuyla ilgili bilgi talep ettiklerini duyurdu.

Ajanslar genellikle üzerinde oynanmış fotoğraf paylaşmama konusunda sıkı kurallara sahip.

Örneğin AP, yalnızca kamera sensöründeki tozların bıraktığı izlerin düzeltilmesi gibi küçük oynamalara izin veriyor.

Prens William’ın çektiği fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmadan önce, Kraliyet Ailesi’nin sosyal medya ekibi tarafından editlenmiş olması ihtimaller arasında.

Bu, fotoğrafın tamamen sahte olduğu veya Galler Prensesi’nin olduğundan daha sağlıklı gösterilmeye çalışıldığı anlamına gelmiyor.

BBC Kraliyet Muhabiri Daniela Relph’e göre bu sıra dışı ve yüksek riskli bir strateji olurdu.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Kate Middleton'ın fotoğrafı üzerinde oynamalar yapıldığı iddiasıyla ajanslar tarafından silindi - Son Dakika

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