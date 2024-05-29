Kate Middleton\'ın kanser tedavisinde önemli bir ilerleme kaydedildiği ve kendisini daha iyi hissettiği bildirildi

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Galler Prensesi, Mart ayında teşhisini açıkladığı videodan bu yana büyük ölçüde gözlerden uzak kaldı. Ancak, kamuoyundan uzak geçirdiği zamanın ona iyi geldiği ve koruyucu kemoterapi sürecinin başarılı olduğu belirtiliyor.

Vanity Fair'e konuşan bir aile dostu, "İlaç tedavisini tolere etmesi ve aslında çok daha iyi durumda olması büyük bir rahatlama oldu," dedi.

Geçen hafta kısa bir süre sosyal medyaya dönüp üzerinde çalıştığı bir projeyi paylaşmasına rağmen, prensesin kraliyet görevlerine dönmek için acele etmediği ifade ediliyor. Bir kaynak, "Bir zaman çizelgesi yok ve kesinlikle bir acele de yok," dedi. "Catherine kendini hazır hissettiğinde ve tıbbi ekibinden onay aldığında dönecek."

İçeriden bilgilere göre, Prenses Catherine kamuoyuna iyi durumda olduğunu göstermek istediği için işle ilgili bir güncelleme paylaştı. Geçen hafta Ruh Sağlığı Farkındalık Haftası onuruna, Galler ailesi, Middleton'ın yürüttüğü çalışmaları vurgulayan bir video paylaştı. Üç çocuk annesi prenses videoda görünmese de, o ve William videonun yapımına katkıda bulundu.

Bu projenin teşhisinden önce başladığına inanılıyor ve Middleton'ın bu hayır kurumunun "itici gücü" olduğu bildiriliyor.

Son günlerde prensesin ailesiyle birlikte "dışarıda" görüldüğü bildirilmiş olsa da, bu geziden henüz herhangi bir görüntü ortaya çıkmadı. Kensington Sarayı'nın yazışma ekibi, prensesin sağlık sorunlarının duyulmasından bu yana gösterilen sevgi ve destekten "çok etkilendiklerini" açıkladı.