Kate Middleton, Kraliyet Ailesi'nin Askeri Geçit Töreninde Göz Kamaştırdı - Son Dakika
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Kate Middleton, Kraliyet Ailesi'nin Askeri Geçit Töreninde Göz Kamaştırdı

Kate Middleton, Kraliyet Ailesi'nin Askeri Geçit Töreninde Göz Kamaştırdı

17.06.2023 16:01

Galler Prensesi Kate, Kral Charles'in doğum günü kutlamasının bir parçası olan Trooping the Colour askeri geçit töreninde yeşil kıyafetiyle dikkat çekti. Kate'in üç çocuğu da etkinliğe katıldı ve izleyenlere el sallayarak coşkuyla karşılandı. Tören, Kraliçe Elizabeth II'nin ölümünden sonra ilk kez düzenlendi ve Kral Charles'ın ilk doğum günü geçit töreni oldu.

Galler Prensesi Kate, Kral Charles'in doğum doğum günü kutlamasının bir parçası olan Trooping the Colour askeri geçit töreninde giydiği kıyafet ile göz kamaştırdı.

Kate Middleton katıldığı askeri törende yeşil kıyafeti ile göz kamaştırdı

41 yaşındaki Kate Middleton, canlı yeşil saten görünümlü elbisesi ve şapkasıyla Kraliçe Camilla ve üç çocuğu ile Horse Guards Parade'e katıldı.

Prens George (dokuz yaşında), Prenses Charlotte (sekiz yaşında) ve Prens Louis (beş yaşında) kervanda Mall'a doğru yol alırken saygılı bir şekilde davrandılar, izleyenlere el sallayıp gülümsediler.

Üç çocuk annesi Kate, kıyafetini ölen kayınvalidesi Prenses Diana'yaait olan safir damla küpelerle tamamladı.

Kate Middleton katıldığı askeri törende yeşil kıyafeti ile göz kamaştırdı

Bu etkinlik, Kraliçe Elizabeth II'nin geçen Eylül'deki ölümünden bu yana ilk Trooping the Colour etkinliği olup, Kral Charles'ın ilk doğum günü geçit törenidir.

Kate, cesur bir tek renkli görünüm seçti ve baştan ayağa yeşil giydi, giydiği yeşil kıyafet,İrlanda Muhafızları'nın Albayı olarak rolünü temsil ediyor - bu rolü geçen yılın sonunda eşinden devralmıştı.

Kate Middleton katıldığı askeri törende yeşil kıyafeti ile göz kamaştırdı

İrlanda bağlantısına daha da vurgu yapmak adına, Kate yonca şeklinde altın bir broş taktı.

Saçlarını şapkasının altında düşük bir topuzda toplayarak görünümünü tamamladı.

Kate'in üç çocuğu da etkinliğe birlikte gelirken görüldü, kraliyet hayranlarına coşkuyla el sallıyorlardı.

Daha sonra, Kraliyet Donanması, İngiliz Ordusu ve Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden oluşan yaklaşık 70 uçakla gerçekleştirilen askeri uçak geçidi için Buckingham Sarayı'nın balkonuna çıktı.

Üç çocuk annesi Kate, eşi Galler Prensi, çocukları George, Louis ve Charlotte, Kral Charles ve Kraliçe Camilla ile birlikteydi.

Edinburgh Düşesi Sophie, eşi Prens Edward, Prenses Anne ve eşi Sir Timothy Laurence ile birlikte balkonda yer aldı.

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Kate Middleton, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kate Middleton, Kraliyet Ailesi'nin Askeri Geçit Töreninde Göz Kamaştırdı - Son Dakika


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