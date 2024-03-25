Harry ve Meghan, Kate\'in kanser teşhisiyle ilgili bilgilendirilmedi

Bir kraliyet uzmanı Harry ve Meghan güvenilmez oldukları için Prens William ve Prenses Kate, kanser teşhisiyle ilgili kendilerine bilgi vermedi.
Megan ve Harry, Kate'in kanser olduğunu medyadan öğrendi.
42 yaşındaki Prenses, kendisine kanser teşhisi konulduğunu Cuma günü duygusal bir video mesajında dünyaya duyurdu. Üç çocuk annesi, Ocak ayındaki karın ameliyatının ardından yapılan daha fazla testin ardından "büyük bir şok" yaşadığını söyledi.
Ancak bir kaynak, New York Post'a Harry ve Meghan'ın Kate'i dünyanın geri kalanı gibi öğrendiğini söyledi.
İçeriden biri şunları söyledi: "Onlar hiçbir fikirleri yoktu ve haberi dünya geri kalanı gibi öğrendiler."
Kate'in duyurusunun ardından Sussex Dükü ve Düşesi kısa bir açıklama yayınladı.
Çift şunları söyledi: "Kate ve ailesi için sağlık ve şifa dileriz."
Şimdi kraliyet uzmanı Richard Fitzwilliams, Harry ve Kate'in güvenilmez oldukları için Kate ve William'ın kendilerini kanser teşhisi hakkında bilgilendirmediklerini söyledi.
Fitzwilliams, The Sun'a şunları söyledi: "Kardeşler arasında derin bir ayrılık var, bunu biliyoruz.
"Ayrıca, birkaç ay boyuncagöre konuşmadıklarını da biliyoruz ve tabii ki nedeni, dört yıl boyunca Kraliyet ailesine sonsuz problemler yaşattılar ve bu yüzden onlara güvenilemez.
Dampier şunları söyledi: "Sussex'ler bundan haberdar edilmedi çünkü William ve Harry arasındaki ilişki hiç olmadığı kadar kötü.
"Harry, kanseri teşhis edildikten sonra babasını görmek için ülkeye geldiğinde, William onunla bir anlaşma yapabilirdi ama yapmadı.
"Harry ülkeye iki günden az bir süreyle geldi ve kendi babasıyla çok fazla zaman geçirmek istemedi.
"Oldukça basit. Son birkaç hafta içinde başa çıkmak zorunda kaldıkları her şeyi düşünürsek, Harry ve Meghan ile uğraşmak kesinlikle öncelikleri olmazdı.
"Öncelikleri, çocuklarına bakmak ve sosyal medya komplo teorileriyle başa çıkmak ve fotoğrafın verdiği zararı ortadan kaldırmaktı.
"Onlarla iletişim kurmak öncelikli olmazdı diye düşünüyorum."
Kate, uzun süre sağlığı hakkında yapılan spekülasyonlardan sonra paylaştığı bir video ile kanser olduğunu açıkladı
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