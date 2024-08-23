Kazakistan'da çocuklara karşı cinsel suç işleyen 11 kişiye kimyasal hadım uygulanacak - Son Dakika
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Kazakistan'da çocuklara karşı cinsel suç işleyen 11 kişiye kimyasal hadım uygulanacak

Kazakistan\'da çocuklara karşı cinsel suç işleyen 11 kişiye kimyasal hadım uygulanacak

Kazakistan'da çocuk istismarcılarına karşı sert önlemler alınıyor. 11 suçluya kimyasal hadım uygulanacak ve yılda 24 kez enjeksiyon yapılacak. Ülkede cerrahi hadım için de kampanya yürütülüyor. Suçluların adresleri hapisten çıkınca yayınlanıyor. İktidar partisi milletvekili Beisenbaev, mevcut önlemleri yetersiz buluyor ve mahkemelere cerrahi hadım seçeneği sunulmasını istiyor. Suçların arttığını belirten Beisenbaev, kimyasal hadımın etkisiz olduğunu savunuyor.

23.08.2024 13:54
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Kazakistan'da pedofillere yönelik sert önlemler alınıyor. Ülkenin kuzeyindeki Kostanay bölgesinde çocuklara karşı cinsel suç işleyen 11 kişinin kimyasal hadım edileceği açıklandı.

Bu kişiler yılda 24 kez libido azaltıcı enjeksiyon alacak. Aynı zamanda, ülkede en ağır çocuk istismarı suçlularına cerrahi hadım uygulanması için bir kampanya yürütülüyor.

Kazakistan, pedofillere karşı dünyanın en sert yasalarına sahip ülkelerden biri. Suçluların hapisten çıktıktan sonra adresleri yayınlanıyor.

İktidar partisi Amanat'ın milletvekili Elnur Beisenbaev, mevcut önlemlerin yetersiz olduğunu ve cerrahi hadımın bir seçenek olarak mahkemelere sunulması gerektiğini savunuyor.

Beisenbaev, çocuklara karşı cinsel suçların arttığını belirterek, kimyasal hadımın etkili olmadığını öne sürüyor. Hükümetin insan hakları endişelerine rağmen, özellikle zalim vakalarda cerrahi hadım uygulanması için bastırmaya devam edeceğini söylüyor.

Bu tartışmalar, ülkede çocuk istismarına karşı alınacak önlemler konusunda ciddi bir toplumsal ve siyasi tartışmanın sürdüğünü gösteriyor.

Kazakistan'da çocuklara karşı cinsel suç işleyen 11 kişiye kimyasal hadım uygulanacak
Kazakistan'da çocuklara karşı cinsel suç işleyen 11 kişiye kimyasal hadım uygulanacak

Kazakistan, 3-sayfa, Dünya, İnsan Hakları, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kazakistan'da çocuklara karşı cinsel suç işleyen 11 kişiye kimyasal hadım uygulanacak - Son Dakika

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    Yorumlar (16)

  • Okay Örüm: darısı başımıza 90 0 Yanıtla
  • Mehmet Demir: Kazakistan kadar olamayı bile beceremedik.;((( 74 0 Yanıtla
  • Enver Atabey: direk idam edilsin 53 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk: Bir topluma iyi bir eğitim vermezseniz.Her türlü pislik beklenir...Önce eğitim ,eğitime rağmen suç işleyen bir toplum bireyleri o zaman ağır cezayı hak eder... 31 1 Yanıtla
  • Uğur Demir: Bizim ülkede de olabilir... Cok mantıklı... 27 0 Yanıtla
  • Refik Durmua: çok güzel bir uygulama darısı Türkiye'nin başına 24 1 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY: bizde hiç yok malesef . 24 1 Yanıtla
  • Ramo: süper 19 0 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler: darısı Türkiye'nin başına 15 0 Yanıtla
  • Buğra BALABAN: Bize neden gelmiyor? Çünkü yasayı koyanlar da aynı suçu işliyor. Kendilerini korumak için 1 0 Yanıtla
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