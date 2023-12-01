Kazakistan'ın ilk cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, anılarını yazdığı kitabında özel hayatıyla ilgili itiraflarda bulundu. Sara Nazarbayeva ile evli olan ve 3 kızı bulunan eski devlet başkanı, ikinci bir eşi olduğunu ve bu birliktelikten 2 oğlu olduğunu söyledi.
83 yaşındaki Nazarbayev'in "Hayatım" adlı kitabından bazı bölümler, Kazak basınında yankı uyandırdı. Evli ve 3 kız babası olan Nazarbayev, 2000'li yılların başında hayatına giren Asel Isabayeva'dan ve ondan olan Tauman (2005) ve Bayken (2008) adlı iki erkek çocuğundan bahsetti. Eski devlet başkanı, resmi nikahlı eşi Sarah'ın da bu durumu bildiğini belirtti.
Kitabın dikkat çeken bölümlerinde Nazarbayev, Isabayeva'yı ilk kez Kazakistan'ın Taldikorgan kentine yaptığı ziyaret sırasında gördüğünü anlatıyor. Genç kadının uçağın kapısında kendisini çiçeklerle karşılamaya gelen grupta olduğunu belirten Nazarbayev, "Böyle bir törene katılmak üzere bölgenin en güzel kızlarının seçildiği bilinir. Onun imajı hafızamdan silinmedi. Bir gün gazetede onun Miss Kazakistan yarışmasında Grand Prix'i kazandığını gördüm ve bu sayede onu buldum" ifadelerini kullandı.
Yavaş yavaş aralarındaki ilişkinin ilerlediğini belirten Nazarbayev, "Ve en önemlisi yıllardır süren zihinsel yalnızlıktan kurtuldum. Onunla Müslüman geleneklerine göre evlendik" dedi. Nazarbayev ayrıca ilk oğlunun doğmasının ardından karısı Sarah'a her şeyi anlattığını söyledi.
Son Dakika › Dünya › Kazakistan'ı sarsan yasak aşk itirafı: ikinci bir eşim ve ondan iki oğlum var - Son Dakika