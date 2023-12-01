 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kazakistan'ı sarsan yasak aşk itirafı: ikinci bir eşim ve ondan iki oğlum var - Son Dakika

Kazakistan'ı sarsan yasak aşk itirafı: ikinci bir eşim ve ondan iki oğlum var

Kazakistan'ın ilk devlet başkanı 83 yaşındaki Nursultan Nazarbayev, hayatını anlattığı kitapta karısını aldattığını itiraf etti. Evli ve 3 kız babası olan Nazarbayev, ikinci bir eşi olduğunu ve bu birliktelikten 2 oğlu olduğunu yazdı.

01.12.2023 - 10:34,  Güncelleme: 10:40
Abone Ol

Kazakistan'ın ilk cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, anılarını yazdığı kitabında özel hayatıyla ilgili itiraflarda bulundu. Sara Nazarbayeva ile evli olan ve 3 kızı bulunan eski devlet başkanı, ikinci bir eşi olduğunu ve bu birliktelikten 2 oğlu olduğunu söyledi.

İKİNCİ BİR AİLESİ DAHA VARMIŞ

83 yaşındaki Nazarbayev'in "Hayatım" adlı kitabından bazı bölümler, Kazak basınında yankı uyandırdı. Evli ve 3 kız babası olan Nazarbayev, 2000'li yılların başında hayatına giren Asel Isabayeva'dan ve ondan olan Tauman (2005) ve Bayken (2008) adlı iki erkek çocuğundan bahsetti. Eski devlet başkanı, resmi nikahlı eşi Sarah'ın da bu durumu bildiğini belirtti.

Eski devlet başkanından yasak aşk itirafı: ikinci bir eşim ve ondan iki oğlum var

"İMAJI HAFIZAMDAN SİLİNMEDİ"

Kitabın dikkat çeken bölümlerinde Nazarbayev, Isabayeva'yı ilk kez Kazakistan'ın Taldikorgan kentine yaptığı ziyaret sırasında gördüğünü anlatıyor. Genç kadının uçağın kapısında kendisini çiçeklerle karşılamaya gelen grupta olduğunu belirten Nazarbayev, "Böyle bir törene katılmak üzere bölgenin en güzel kızlarının seçildiği bilinir. Onun imajı hafızamdan silinmedi. Bir gün gazetede onun Miss Kazakistan yarışmasında Grand Prix'i kazandığını gördüm ve bu sayede onu buldum" ifadelerini kullandı.

Eski Kazakistan lideri Nazarbayev'den yasak aşk itirafı: ikinci bir eşim ve ondan iki oğlum var
Nursultan - Sara Nazarbayev

"MÜSLÜMAN GELENEKLERİNE GÖRE EVLENDİK"

Yavaş yavaş aralarındaki ilişkinin ilerlediğini belirten Nazarbayev, "Ve en önemlisi yıllardır süren zihinsel yalnızlıktan kurtuldum. Onunla Müslüman geleneklerine göre evlendik" dedi. Nazarbayev ayrıca ilk oğlunun doğmasının ardından karısı Sarah'a her şeyi anlattığını söyledi.

Nursultan Nazarbayev, Kazakistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kazakistan'ı sarsan yasak aşk itirafı: ikinci bir eşim ve ondan iki oğlum var - Son Dakika


12:11
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacak
12:03
Fidan öğretmen dekolteyi iyice abarttı! Videoya düştüğü not da hayli iddialı Fidan öğretmen dekolteyi iyice abarttı! Videoya düştüğü not da hayli iddialı
11:55
Tarihi hezimet sonrası İrfan Can Kahveci'nin neden çıldırıp tribüne koştuğu ortaya çıktı Tarihi hezimet sonrası İrfan Can Kahveci'nin neden çıldırıp tribüne koştuğu ortaya çıktı
11:37
Apple, Türkiye fiyatlarına zam yaptı! En pahalı iPhone 100 bin TL Apple, Türkiye fiyatlarına zam yaptı! En pahalı iPhone 100 bin TL
11:31
Trabzon'da denizde kaybolan liseli gençlerden birinin cansız bedeni bulundu Trabzon'da denizde kaybolan liseli gençlerden birinin cansız bedeni bulundu
11:30
Oyuncu Mehmet Esen, CHP'den belediye başkanlığı aday adayı oldu Oyuncu Mehmet Esen, CHP'den belediye başkanlığı aday adayı oldu
11:22
İsrail, Gazze'deki sivil halkı yönlendirdiği Han Yunus'u da savaş alanı ilan etti İsrail, Gazze'deki sivil halkı yönlendirdiği Han Yunus'u da savaş alanı ilan etti
11:06
Dolar/TL 28,93 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 28,93 seviyesinden işlem görüyor

Son Dakika
12:11 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacak
12:03 Fidan öğretmen dekolteyi iyice abarttı! Videoya düştüğü not da hayli iddialı
11:55 Tarihi hezimet sonrası İrfan Can Kahveci'nin neden çıldırıp tribüne koştuğu ortaya çıktı
11:37 Apple, Türkiye fiyatlarına zam yaptı! En pahalı iPhone 100 bin TL
11:30 Oyuncu Mehmet Esen, CHP'den belediye başkanlığı aday adayı oldu
11:31 Trabzon'da denizde kaybolan liseli gençlerden birinin cansız bedeni bulundu
11:22 İsrail, Gazze'deki sivil halkı yönlendirdiği Han Yunus'u da savaş alanı ilan etti
11:06 Dolar/TL 28,93 seviyesinden işlem görüyor
11:01 ''Servis arızalandı beni gönderdiler'' yalanıyla 2 kız çocuğunu kaçırmak istedi
11:03 'Fatih Terim Fonu' davasında eski futbolcu Semih Kaya tanık olarak zorla getirilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2023 12:32:49. #1.13#
SON DAKİKA: Kazakistan'ı sarsan yasak aşk itirafı: ikinci bir eşim ve ondan iki oğlum var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement