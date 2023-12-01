Kazakistan'ı sarsan yasak aşk itirafı: ikinci bir eşim ve ondan iki oğlum var

Her şey bu kareden sonra oldu! Güzel model dev dalgalara kapıldı

Kazakistan'ın ilk cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, anılarını yazdığı kitabında özel hayatıyla ilgili itiraflarda bulundu. Sara Nazarbayeva ile evli olan ve 3 kızı bulunan eski devlet başkanı, ikinci bir eşi olduğunu ve bu birliktelikten 2 oğlu olduğunu söyledi.

İKİNCİ BİR AİLESİ DAHA VARMIŞ

83 yaşındaki Nazarbayev'in "Hayatım" adlı kitabından bazı bölümler, Kazak basınında yankı uyandırdı. Evli ve 3 kız babası olan Nazarbayev, 2000'li yılların başında hayatına giren Asel Isabayeva'dan ve ondan olan Tauman (2005) ve Bayken (2008) adlı iki erkek çocuğundan bahsetti. Eski devlet başkanı, resmi nikahlı eşi Sarah'ın da bu durumu bildiğini belirtti.

"İMAJI HAFIZAMDAN SİLİNMEDİ"

Kitabın dikkat çeken bölümlerinde Nazarbayev, Isabayeva'yı ilk kez Kazakistan'ın Taldikorgan kentine yaptığı ziyaret sırasında gördüğünü anlatıyor. Genç kadının uçağın kapısında kendisini çiçeklerle karşılamaya gelen grupta olduğunu belirten Nazarbayev, "Böyle bir törene katılmak üzere bölgenin en güzel kızlarının seçildiği bilinir. Onun imajı hafızamdan silinmedi. Bir gün gazetede onun Miss Kazakistan yarışmasında Grand Prix'i kazandığını gördüm ve bu sayede onu buldum" ifadelerini kullandı.

Nursultan - Sara Nazarbayev

"MÜSLÜMAN GELENEKLERİNE GÖRE EVLENDİK"

Yavaş yavaş aralarındaki ilişkinin ilerlediğini belirten Nazarbayev, "Ve en önemlisi yıllardır süren zihinsel yalnızlıktan kurtuldum. Onunla Müslüman geleneklerine göre evlendik" dedi. Nazarbayev ayrıca ilk oğlunun doğmasının ardından karısı Sarah'a her şeyi anlattığını söyledi.