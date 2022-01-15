Kazmasının son darbesiyle havalara uçtu, topraktan değeri belirlenemeyen altınlar fışkırınca yetkilileri aradı

Almanya'da gönüllü olarak kazı ve arkeoloji faaliyetleri yürüten Marjanko Pilekic isimli bilim insanı, Brandenburg şehrinde gerçekleştirdiği çalışmalar sırasında çok önemli bir keşfe imza attı.
Toprağı kazmaya başladıktan bir süre sonra gördüğü manzara karşısında büyük bir sevinç yaşayan Pilekic, geçmişi 2 bin yıl önceye kadar dayandığı tahmin edilen 41 adet altın kupa buldu.
Pilekic, altınları topraktan çıkardıktan sonra yetkililerle iletişime geçti. Tarihi eser niteliğinde olan altınların maddi değerinin çok büyük olduğu ancak henüz altınlara değer biçilemediği bilgisi verildi.
Diğer yandan kupaların, Alman inancına göre tasarlandığı öğrenildi. Buna göre Almanya'da gökkuşağının yere değdiği yerde kupa görünümlü bir şeklin oluştuğuna inanılıyor. Altınlar da bu şekli tasvir ediyor.
Marjanko Pilekic'in altınları, sahibinden kazı için izin aldığı bir arazide bulduğu aktarıldı. Önce 10 altın bulan gönüllü arkeolog, daha sonra kazıya devam ederek 31 altın daha buldu.
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