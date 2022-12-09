Rus lider Putin yine tehdit etti: Bize bunu yapmaya cesaret eden ülkeyi yeryüzünden sileriz

Milyonlara kritik uyarı: Bir an önce haklarınıza kavuşmak için bu işlemleri yapın

BİM'in kurucusu Osman Nuri Topbaş da tartışmalara dahil oldu

Rusya Devlet Başkanı Putin nükleer konusunda sert mesajlar verdi. Putin Rusya'ya nükleer silahlarla saldırmaya cesaret eden ülkelerden geriye hiçbir şey kalmayacağını ve yeryüzünden silineceğini söyledi.

"BUNA CESARET EDEN ÜLKE YERYÜZÜNDEN SİLİNİR"

Putin, "Buna cesaret eden ülkelerden geriye hiçbir şey kalmaz ve yeryüzünden silinir" dedi.

"MESELENİN ÇÖZÜM SÜRECİ BASİT OLMAYACAK"

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna konusunda "Meselenin çözüm süreci basit olmayacak ve zaman gerektirecek. Öyle ya da böyle, bu sürecin tüm katılımcıları sahadaki gerçekleri kabul etmek zorunda kalacak" diye konuştu.