Rusya Devlet Başkanı Putin nükleer konusunda sert mesajlar verdi. Putin Rusya'ya nükleer silahlarla saldırmaya cesaret eden ülkelerden geriye hiçbir şey kalmayacağını ve yeryüzünden silineceğini söyledi.
Putin, "Buna cesaret eden ülkelerden geriye hiçbir şey kalmaz ve yeryüzünden silinir" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna konusunda "Meselenin çözüm süreci basit olmayacak ve zaman gerektirecek. Öyle ya da böyle, bu sürecin tüm katılımcıları sahadaki gerçekleri kabul etmek zorunda kalacak" diye konuştu.
Son Dakika › Dünya › Rus lider Putin yine tehdit etti: Bize bunu yapmaya cesaret eden ülkeyi yeryüzünden sileriz - Son Dakika