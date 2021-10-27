Kendisini kedi sanan adam, annesi ve teyzesini öldürmekle suçlandığı mahkemede miyavladı

Arjantin'in Mendoza eyaletinde 2019'da kendisini ziyarete gelen annesi ve teyzesini öldürmekle suçlanan Pereg'in yargılanması, kendisini kedi zanneden 40 yaşındaki zanlının mahkemede miyavlamaya başlaması nedeniyle yarıda kaldı.

MİYAVLAMAYI KESMEYİNCE MAHKEMEDEN ÇIKARILDI

Hakim karşısına çıkarılan Pereg, mahkemenin başlamasıyla miyavlamaya başladı. Kendisine yöneltilen sorulara cevap vermeyen ve miyavlamayı da kesmeyen Pereg, hakimin emriyle mahkeme salonundan çıkarıldı.

3 KASIM'DA KARAR AÇIKLANACAK

Halk arasından seçilen 12 kişilik jüriden oluşan mahkemenin, adli tıp raporunu ve delilleri inceleyip tanıkları dinledikten sonra Pereg'in suçlu olup olmadığına, gelecek duruşma tarihine (3 Kasım) kadar karar vermesi bekleniyor.

AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL

Yakalanmasının ardından Pereg ile görüşen adlı tıp psikiyatristi Mariano Castex'in raporunda, Pereg'in aklı dengesinin yerinde olmadığı yer alıyor.

İKİ KADININ CESEDİ EVİNDE BULUNMUŞTU

Pereg'in annesi Phyria Saroussy ve teyzesi Lily Pereg kendisini ziyaret etmek için 12 Ocak 2019'da Mendoza'ya gelmiş ve son olarak Pereg'in yaşadığı adreste görülmüştü. İki kadının parçalanmış cesedi güvenlik güçlerince 26 Ocak'ta toprak ve taşla kaplı bir şekilde Pereg'in evinde bulmuştu.