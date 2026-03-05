Kıbrıs\'taki üsse saldırı gizemi! İngiltere: İran\'dan atılmadı

İngiltere Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Orta Doğu'daki faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. Açıklamada, Orta Doğu'da İngiliz çıkarlarını ve müttefiklerini korumak amacıyla F-35B ve Typhoon savaş uçaklarının gece boyunca bölgede uçuşlar gerçekleştirdiği belirtildi.

"ÜSSÜ HEDEF ALAN DRON İRAN'DAN KALKMADI"

İran'ın GKRY'de yer alan İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) üssü Akrotiri'ye yönelik dron saldırısına ilişkin bilgilerin paylaşıldığı açıklamada, "Bakanlığımız, 2 Mart gecesi RAF Akrotiri'yi hedef alan Şahid tipi dronun İran'dan kalkış yapmadığını teyit etti" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İngiltere'nin son 24 saat içinde bölgedeki kendi üsleri ile müttefik üslerine savunma sistemleri takviyesi yaptığı belirtilirken, dron savar kapasitesine sahip Wildcat helikopterlerinin de önümüzdeki günlerde Kıbrıs'a ulaşmasının beklendiği hatırlatıldı.

SALDIRI 2 MART'TA YAPILMIŞTI

GKRY'de bulunan Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Akrotiri üssü, 2 Mart tarihinde bir İran dronunun hedefi olmuştu.

Savunma Bakanlığı, üssün pistine düşen dronun herhangi bir can kaybına, yaralanmaya veya büyük çaplı maddi hasara yol açmadığını açıklarken, üsse yönelen iki dronun ise engellendiğini duyurmuştu.

İngiltere'nin Güney Kıbrıs'ta iki askeri üssü bulunuyor.