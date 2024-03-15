İsrail kuşatması altındaki Gazze\'ye yardım gemisi ulaştı

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Kıbrıs'ın Larnaka Limanı'ndan yola çıkan ve 200 ton yardım malzemesi taşıyan gemi, Gazze açıklarına ulaştı. Bu sevkiyat, İsrail kuşatması altındaki şehirde artan açlıkla başa çıkmak için deniz koridorunun açılmasına yönelik önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

İspanyol yardım kuruluşu 'Open Arms'a ait olan gemi, Larnaka Limanı'ndan üç gün önce hareket etmişti. İçinde un, pirinç ve protein gibi temel malzemelerin bulunduğu 200 tonluk yardım malzemesi, Gazze'ye ulaşan ilk gemi oldu.

Bu sevkiyat, Gazze'de devam eden bombardımanın neden olduğu açlık krizine müdahale etmek amacıyla deniz yoluyla yardım gönderilmesine dair önemli bir adım niteliği taşıyor. Gemi, dünyaca ünlü İspanyol şef ve uluslararası yardım gönüllüsü Jose Andres tarafından kurulan ABD merkezli World Central Kitchen (WCK) tarafından sağlanan gıda yardımını taşıyor.

World Central Kitchen, BAE'nin de desteğiyle Larnaka'da Gazze halkı için gıda malzemeleri topladı. Gemideki gıda yardımı, 12 Mart'ta İsrailli yetkililer tarafından denetlendikten sonra Gazze'ye doğru yola çıktı.

Bu yardım sevkiyatı, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 7 Mart'ta yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında ABD ordusuna, Gazze sahilinde geçici bir liman kurulması talimatını vermesinin ardından gerçekleşti.