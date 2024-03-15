Kıbrıs'ın Larnaka Limanı'ndan yola çıkan ve 200 ton yardım malzemesi taşıyan gemi, Gazze açıklarına ulaştı. Bu sevkiyat, İsrail kuşatması altındaki şehirde artan açlıkla başa çıkmak için deniz koridorunun açılmasına yönelik önemli bir adım olarak kabul ediliyor.
İspanyol yardım kuruluşu 'Open Arms'a ait olan gemi, Larnaka Limanı'ndan üç gün önce hareket etmişti. İçinde un, pirinç ve protein gibi temel malzemelerin bulunduğu 200 tonluk yardım malzemesi, Gazze'ye ulaşan ilk gemi oldu.
Bu sevkiyat, Gazze'de devam eden bombardımanın neden olduğu açlık krizine müdahale etmek amacıyla deniz yoluyla yardım gönderilmesine dair önemli bir adım niteliği taşıyor. Gemi, dünyaca ünlü İspanyol şef ve uluslararası yardım gönüllüsü Jose Andres tarafından kurulan ABD merkezli World Central Kitchen (WCK) tarafından sağlanan gıda yardımını taşıyor.
World Central Kitchen, BAE'nin de desteğiyle Larnaka'da Gazze halkı için gıda malzemeleri topladı. Gemideki gıda yardımı, 12 Mart'ta İsrailli yetkililer tarafından denetlendikten sonra Gazze'ye doğru yola çıktı.
Bu yardım sevkiyatı, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 7 Mart'ta yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında ABD ordusuna, Gazze sahilinde geçici bir liman kurulması talimatını vermesinin ardından gerçekleşti.
Son Dakika › Dünya › İsrail kuşatması altındaki Gazze'ye yardım gemisi ulaştı - Son Dakika
Amasya'daki İyilik Hareketi Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir ve gönüllüler, Uganda'da hayırseverlerin desteğiyle iftar sofraları kurdu. Mbale şehrine bağlı köylerde günlük 400 kişiye yemek veren dernek, 15 gün boyunca yaklaşık 6 bin kişiye iftar vermeyi hedefliyor. Özdemir, gönül coğrafyalarının genişliğine vurgu yaparak, her zaman mazlumun yanında olan bir millet olduklarını belirtti ve gönül dostlarına teşekkür etti.
Çanakkale'nin Eceabat-Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun alabora olması sonucu 7'si çocuk olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş ve 2 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmıştır. Gelişmeler hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir.
Rus ordusu, Ukrayna'nın Odessa kentine gerçekleştirdiği füzeli saldırı sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve 46 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırıda konutlar, ticari yapılar ve park halindeki araçlarda da hasar meydana geldi.
Gazze sağlık bakanlığı, İsrail ateşinin kuşatma altındaki Filistin topraklarında acilen ihtiyaç duyulan yardımı almayı bekleyen 20 kişiyi öldürdüğünü söyledi. Gazze yetkilileri, saldırının, kuzey Gazze'ye yiyecek taşıyan insani yardım konvoylarının kullandığı önemli bir kavşak olan Kuveyt döner kavşağında bir kamyondan yardım almak için toplanan kalabalığa karşı yapıldığını söyledi.150'den fazla kişinin yaralandığını da sözlerine ekledi.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Sahil Güvenlik ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Kurtarılan 4 kişiye ek olarak, 5'i çocuk olmak üzere 21 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
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