Kim\'den yeni meydan okuma! Yeni nesil tabancayı test etti
12.03.2026 05:25
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, bir mühimmat fabrikasını ziyaret ederek üretime giren yeni nesil tabancayı test etti; silahı atış poligonunda denediği anlara ilişkin görüntüler de devlet medyası tarafından servis edildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkedeki önemli mühimmat fabrikalarından birini ziyaret ederek üretim çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyarete ilişkin görüntüler devlet medyası tarafından servis edilirken Kim Jong Un, seri üretime giren yeni nesil tabancayı da test etti.

Kuzey Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri ve Demokratik Kore Halk Cumhuriyeti Devlet İşleri Başkanı Kim Jong Un, İkinci Ekonomi Komisyonu'na bağlı büyük bir mühimmat fabrikasını ziyaret etti. Fabrikadaki üretim süreçleri hakkında bilgi alan Kim'e, İşçi Partisi Merkez Askeri Komisyonu üyeleri ile parti merkez komitesi yetkilileri eşlik etti.

YENİ TİP TABANCANIN ÜRETİMİ BAŞLADI

Ziyaret sırasında Kim Jong Un'a, İşçi Partisi Merkez Askeri Komisyonu tarafından 19 Şubat 2025'te tasarımı onaylanan yeni tip tabancanın üretiminin başladığı bilgisi verildi. Fabrikayı gezen Kim Jong Un, tabanca ve taşınabilir hafif silah üretiminde tesisin önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Üretim kapasitesinin uzun vadeli planlarla genişletilmesi gerektiğini vurgulayan Kim Jong Un, üretim hatlarının modernizasyonunun hızlandırılması ve üretimde kalite standartlarının yükseltilmesi talimatını verdi. Ayrıca mühimmat sanayiinde teknik ekipman seviyesinin artırılması, kalite kontrol mekanizmalarının güçlendirilmesi ve üretim süreçlerinin planlı şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

TABANCAYI POLİGONDA DENEDİ

Kim Jong Un, mühimmat fabrikalarında üretim ve çalışma koşullarının daha gelişmiş standartlara taşınmasının önemine de dikkat çekti. Fabrika ziyareti sırasında tesisteki atış poligonuna giden Kim Jong Un, üretime giren yeni nesil tabancanın performansını da inceledi. Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay'dan aldığı raporlara değinen Kim, silahın yapısal özellikleri, isabet oranı ve kullanım etkinliği açısından üstün nitelikler taşıdığını belirterek memnuniyetini dile getirdi.

Öte yandan Kim Jong Un, ülkenin savunma sanayisinin geliştirilmesine yönelik beş yıllık plan kapsamında fabrikada yeni bir üretim hattı kurulmasına ilişkin görüşlerini paylaştı ve bu sürecin modernizasyon açısından örnek teşkil etmesi gerektiğini söyledi.

Yeni beş yıllık plan döneminde mühimmat fabrikalarının modernizasyonuna ilişkin çalışmalar ile üç büyük mühimmat sanayi tesisinin acil modernizasyonuna yönelik bütçe tasarısının, Nisan ayında yapılacak genişletilmiş Merkez Askeri Komisyonu toplantısında ele alınacağı bildirildi. Kim Jong Un, ziyaretin sonunda yeni tabancanın geliştirilmesi ve üretiminde görev alan fabrika yöneticilerine, teknisyenlere ve işçilere teşekkür etti.

