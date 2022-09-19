Kırgızistan ile Tacikistan'ın çatışmalarında kan akmaya devam ediyor! Ölü sayısı 100'e yaklaştı - Son Dakika
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Kırgızistan ile Tacikistan'ın çatışmalarında kan akmaya devam ediyor! Ölü sayısı 100'e yaklaştı

19.09.2022 09:19

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki çatışmalar, tarafların 16 Eylül'de ilan ettiği ateşkese rağmen hız kesmiyor. Çatışmalarda ölenlerin sayısı 81'e yükselirken, iki ülke halen karşılıklı olarak birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her iki tarafın liderleriyle telefonla mevcut krizi görüştü.

İki Asya ülkesi arasındaki sınır bölgesinde 14-16 Eylül tarihleri arasında çatışma çıkmıştı. İki gün boyunca iki komşu, tankların, topların ve insansız hava araçlarının kullanıldığı çatışmalar nedeniyle birbirlerini suçladı.

140 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Kırgızistan 2 gün süren çatışmalarda kendi vatandaşları arasında ölenlerin sayısının 46'ya yükseldiğini duyurdu. Çatışma alanlarına yakın bölgelerde yaşayan 140 bin kişinin de tahliye edildiğini açıkladı. Ülkede bir günlük yas ilan edildi. Tacikistan ise çatışmalarda 35 vatandaşının öldüğünü bildirdi.

PUTİN İKİ TARAFIN LİDERLERİYLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI

Rusya'nın araya girmesi ile iki taraf arasında 16 Eylül'de ateşkes ilan edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her iki tarafın liderleriyle telefon görüşmesi yaptı. Taraflar halen karşılıklı olarak birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor.

KIRGIZİSTAN'DAN AÇIKLAMA

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan topraklarında meydana gelen olayların, Tacikistan Cumhuriyeti'nin Kırgızistan'a yönelik "önceden planlanmış kasıtlı silahlı saldırısı" olarak değerlendirildiğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Tacik tarafının insanlık dışı eylemleri" sonucunda, Kırgız-Tacik sınırında bugün itibarıyla 46 Kırgızistan vatandaşının hayatını kaybettiği, 140 kişinin yaralandığı, yaklaşık 140 bin kişinin tahliye edildiği ve bölgede büyük maddi hasarın meydana geldiği ifade edildi.

Açıklamada, Tacik tarafının eylemlerinin, büyük çaplı bir devletler arası çatışmanın ortaya çıkmasına ve bir bütün olarak Orta Asya bölgesindeki durumun istikrarsızlaşmasına yol açabileceğine işaret edildi. Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların müzakere masasında yalnızca barışçıl yollarla ve siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesi gereği konusundaki değişmeyen tutumunu bir kez daha teyit etti.

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Son Dakika Dünya Kırgızistan ile Tacikistan'ın çatışmalarında kan akmaya devam ediyor! Ölü sayısı 100'e yaklaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırgızistan ile Tacikistan'ın çatışmalarında kan akmaya devam ediyor! Ölü sayısı 100'e yaklaştı - Son Dakika
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