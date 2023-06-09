Kızıl Deniz'deki Rus Turisti Öldüren Kaplan Köpekbalığı Öldürüldü - Son Dakika
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Kızıl Deniz'deki Rus Turisti Öldüren Kaplan Köpekbalığı Öldürüldü

Kızıl Deniz'deki Rus Turisti Öldüren Kaplan Köpekbalığı Öldürüldü

09.06.2023 14:24

Mısır'ın Hurghada bölgesinde bir Rus turisti öldüren kaplan köpekbalığı, intikam saldırısında hayatını kaybetti. Köpekbalığı, saldırıdan sonra cesediyle oynadıktan sonra denizden çıkarılıp acımasızca dövüldü. Mısırlı yetkililer, köpekbalığını yakaladıktan sonra önceki olaylardan sorumlu olup olmadığını araştırıyor. Bu olay, Kırmızı Deniz'deki turistlerin köpekbalığı saldırılarına maruz kalmasıyla ilgili son olaylardan biri.

Kırmızı Deniz'deki bir tatil beldesinde bir Rus turisti öldüren kaplan köpekbalığı, öfkeyle gerçekleştirilen intikam saldırısında hayatını kaybetti.

Turistler, Mısır'ın Hurghada bölgesinde, 3 metrelik kaplan köpekbalığının Vladimir Popov'u suda sürükleyerek öldürmesini büyük bir korkuyla izledi. Popov'un babası Yury, kıyıdan oğlunun köpekbalığının saldırısı sırasındaçaresizce yardım çağırdığını gördü.

Görgü tanıklarına göre köpekbalığı, Popov'a saldırdıktan sonra cesediyle iki saat boyunca oynadı. Daha sonra video, köpekbalığının denizden bir ağla çıkarıldığını ve kıyıya bırakıldıktan sonra acımasızca dövüldüğünü gösterdi.

Mısırlı yetkililer , Rus turiste saldıran köpekbalığını yakaladıklarını açıkladı. Şimdi köpekbalığının bölgedeki önceki olaylardan herhangi birinden sorumlu olup olmadığını araştırıyor.

Popov'un babası Yury, "Dinlenmek için plaja gittik. Oğlum bir köpekbalığı tarafından saldırıya uğradı. Hepsi saniyeler içinde oldu. Bu trajedi sadece 20 saniye sürdü... bu sadece bir tür kötü talih." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bir vatandaşın köpekbalığı saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini doğruladı. Rus turistlere popüler tatil beldesinde uyanık olmaları ve otel personelinin talimatlarına uymaları tavsiye edildi.

Bu olay, Haziran 2021'de Ürdün'deki bir Kırmızı Deniz tatil beldesinde bir turistin bir köpekbalığı tarafından saldırıya uğramasının ardından geldi. Bu adam parasailing yaparken köpekbalığı suyun içinden atlayıp bacağını ısırdı ancak adam suyun altına çekilmekten mucizevi bir şekilde kurtulmayı başardı.

Ve geçen yıl, Mısır'ın Sahl Hasheesh beldesinde snorkeling yapan bir turist, bir köpekbalığı tarafından öldürüldü. 68 yaşındaki kadının cansız bedeni, bir resifte bulunduktan sonra denizden çıkarıldı.

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