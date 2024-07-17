Kızıldeniz\'de Husi saldırısına uğrayan petrol tankerinde büyük patlama meydana geldi

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Dramatik görüntüler, Husi isyancıların Kızıldeniz'de bir ham petrol tankerini hedef alıp, geminin alevler içinde kalmasına neden olduğu anı gösteriyor.

Liberya bandıralı Chios Lion adlı petrol tankeri Salı günü iskele tarafından vuruldu. Yemen merkezli Husi grubu, son dokuz aydır Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde gemi trafiğini hedef alıyor. Grup, eylemlerinin İsrail'in Gazze'deki savaşına yanıt olduğunu iddia ediyor, ancak bu iddia müttefiklerce reddediliyor.

Saldırıyı insansız bir su aracının gerçekleştirdiği söyleniyor. Bu saldırı, Husilerin bölgedeki gemilere yönelik toplu saldırılarının bir parçasıydı.

Kızıldeniz ve Aden Körfezi Ortak Denizcilik Bilgi Merkezi (JMIC), olay sonrasında hasarın değerlendirildiğini ve olası petrol sızıntısının araştırıldığını bildirdi. Kaptan ve mürettebatın güvende olduğu belirtildi.

Yemenli Husiler, Chios Lion ve Bentley I'i çeşitli silahlarla hedef aldıklarını söyledi.

Kasım ayından bu yana Husi saldırıları, gemi sahiplerini daha uzun ve pahalı rotalara yönlendirerek küresel ticarete zarar verdi. Bu saldırılar ayrıca, dökülen kargo ve yakıt nedeniyle çevre için de risk oluşturuyor.