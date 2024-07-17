Kızıldeniz'de Husi saldırısına uğrayan petrol tankerinde büyük patlama meydana geldi - Son Dakika
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Dünya

Kızıldeniz'de Husi saldırısına uğrayan petrol tankerinde büyük patlama meydana geldi

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Kızıldeniz'de Husi isyancılar, Liberya bandıralı 'Chios Lion' petrol tankerini hedef aldı. Gemi alevler içinde kaldı. Husiler, dokuz aydır bölgedeki gemi trafiğine saldırıyor ve bunu İsrail'in Gazze savaşına yanıt olarak açıklıyor. Bu iddia müttefiklerce reddediliyor. Saldırının insansız su aracıyla yapıldığı belirtildi. Denizcilik Bilgi Merkezi, hasar değerlendirmesi ve olası petrol sızıntısı araştırması yapıldığını duyurdu.

17.07.2024 09:43  Güncelleme: 09:49
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Dramatik görüntüler, Husi isyancıların Kızıldeniz'de bir ham petrol tankerini hedef alıp, geminin alevler içinde kalmasına neden olduğu anı gösteriyor.

Liberya bandıralı Chios Lion adlı petrol tankeri Salı günü iskele tarafından vuruldu. Yemen merkezli Husi grubu, son dokuz aydır Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde gemi trafiğini hedef alıyor. Grup, eylemlerinin İsrail'in Gazze'deki savaşına yanıt olduğunu iddia ediyor, ancak bu iddia müttefiklerce reddediliyor.

Saldırıyı insansız bir su aracının gerçekleştirdiği söyleniyor. Bu saldırı, Husilerin bölgedeki gemilere yönelik toplu saldırılarının bir parçasıydı.

Kızıldeniz ve Aden Körfezi Ortak Denizcilik Bilgi Merkezi (JMIC), olay sonrasında hasarın değerlendirildiğini ve olası petrol sızıntısının araştırıldığını bildirdi. Kaptan ve mürettebatın güvende olduğu belirtildi.

Yemenli Husiler, Chios Lion ve Bentley I'i çeşitli silahlarla hedef aldıklarını söyledi.

Kasım ayından bu yana Husi saldırıları, gemi sahiplerini daha uzun ve pahalı rotalara yönlendirerek küresel ticarete zarar verdi. Bu saldırılar ayrıca, dökülen kargo ve yakıt nedeniyle çevre için de risk oluşturuyor.

Kızıldeniz'de Husi saldırısına uğrayan petrol tankerinde büyük patlama
Kızıldeniz'de Husi saldırısına uğrayan petrol tankerinde büyük patlama
Kızıldeniz'de Husi saldırısına uğrayan petrol tankerinde büyük patlama
Kızıldeniz\'de Husi saldırısına uğrayan petrol tankerinde büyük patlama meydana geldi

Denizcilik, Orta Doğu, Liberya, İsrail, Gazze, Çevre, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kızıldeniz'de Husi saldırısına uğrayan petrol tankerinde büyük patlama meydana geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Tahsin Mehdevi: Bakın, zerre kadar Gazze'ye Filistin'e saygınız varsa, bu mazlumlara destek veren Husi'lere isyancı demezsiniz. Yemen''in gerçek sahipleri Ensarullah denir bunlara ve İslam ümmetinin, direnişin yüz akıdırlar. Yemen'e Ensarullah'a SELAM DİRENİŞE DEVAM ? 17 1 Yanıtla
  • Ercan Durmaz: güzel haber 9 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Kızıldeniz'de Husi saldırısına uğrayan petrol tankerinde büyük patlama meydana geldi - Son Dakika
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