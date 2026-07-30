KKTC Başbakanı Üstel: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları tarihi öneme sahip - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KKTC Başbakanı Üstel: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları tarihi öneme sahip

KKTC Başbakanı Üstel: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları tarihi öneme sahip
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye yönelik altyapı destekleri konusundaki açıklamalarını değerlendirdi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'ye yönelik altyapı destekleri konusundaki açıklamalarını değerlendirdi. Üstel, Türkiye'den KKTC'ye deniz altından doğal gaz hattı başta olmak üzere yeni altyapı projelerinin desteklenmesinin ülkenin geleceği adına tarihi öneme sahip güçlü bir vizyonun ve kararlı bir iradenin ifadesi olduğunu belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaya yönelik yeni yatırımlarla ilgili mesajları üzerine yazılı değerlendirmede bulundu. Türkiye tarafından yürütülecek deniz altı doğal gaz boru hattı ve yeni altyapı hamlelerinin KKTC için tarihi bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Üstel, ortaya konan vizyonun ülkenin yarınları açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağı yönündeki mesajının kardeşlik hukukunun, ortak davanın ve KKTC'nin geleceğine duyulan güvenin en güçlü teyidi olduğunu vurgulayan Üstel, bugün ulaşımdan sağlığa, eğitimden enerjiye kadar hayata geçirilen büyük projelerin temelinde, KKTC hükümeti ile Türkiye arasında kurulan güçlü iş birliği, karşılıklı güven ve ortak vizyonun bulunduğunu ifade etti.

'Asrın Projesi' ile Kıbrıs Türk halkının suyla buluşturulduğunu hatırlatan Üstel, şimdi de deniz altından doğal gaz hattı ile ülkenin enerji alanında yeni bir döneme taşındığını kaydetti. Üstel, bu açıklamanın KKTC ile Türkiye arasındaki bağları zayıf göstermeye çalışanlara, projeleri küçümseyenlere ve Türkiye'nin desteğinin azalacağını düşünerek yanlış hesap yapanlara verilmiş en açık cevap olduğunu bildirdi.

Yanlış hesap yapanların KKTC'nin yalnız olmadığını, hükümetin kararlı olduğunu ve Türkiye ile birlikte çıkılan yoldan geri dönüşün bulunmadığını bir kez daha görmesi gerektiğini aktaran Üstel, Kıbrıs Türk halkına verdiği sarsılmaz destek ve ülkenin geleceğine duyduğu güven için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Üstel, KKTC'nin Erdoğan'ın kararlı liderliği, Türkiye'nin güçlü desteği ve hükümetin icraatlarıyla büyümeye ve güçlenmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Recep Tayyip Erdoğan, Dış Politika, Ünal Üstel, Kıbrıs, Ulaşım, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya KKTC Başbakanı Üstel: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları tarihi öneme sahip - Son Dakika

90 yaşındaki kadının, oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiği iddia etti 90 yaşındaki kadının, oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiği iddia etti
Tramvayda hayasızca harekette bulunan yaşlı adama gözaltı Tramvayda hayasızca harekette bulunan yaşlı adama gözaltı
Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü
Siyasi ayıbın böylesi: CHP’den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar Siyasi ayıbın böylesi: CHP'den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar
İrfan Can Eğribayat’ın yeni takımı belli oldu İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı

12:26
İmam babanın en zor görevi Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı
İmam babanın en zor görevi! Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı
11:48
Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor
Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor! Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor
11:47
Bir ilimizde gündem bu heykel CHP ve İYİ Parti olayı yargıya taşıdı
Bir ilimizde gündem bu heykel! CHP ve İYİ Parti olayı yargıya taşıdı
11:23
Burcu Köksal’dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş’a gönderme
Burcu Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a gönderme
11:15
Soruşturmanın detayları netleşti İşte Erdal Beşikçioğlu’na yöneltilen 7 suçlama
Soruşturmanın detayları netleşti! İşte Erdal Beşikçioğlu'na yöneltilen 7 suçlama
10:43
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü Ünlü şefin ortağı konuştu
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Ünlü şefin ortağı konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 13:12:46. #7.12#
SON DAKİKA: KKTC Başbakanı Üstel: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları tarihi öneme sahip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.