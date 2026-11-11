KKTC Başbakanı Üstel, temiz enerji hakkının siyasetin gölgesinde kalamayacağını söyledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Türk halkının temiz enerjiye erişim hakkının siyasi engellerle kısıtlanamayacağını belirterek, uluslararası topluma enerji dönüşümü konusunda iş birliği çağrısında bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, temiz enerjiye geçişin, enerji güvenliğinin ve iklim değişikliğiyle mücadelenin bütün halkları kapsaması gerektiğini vurguladı. Kıbrıs Türk halkının küresel iklim mücadelesinin dışında bırakılmasının kabul edilemez olduğunu kaydeden Üstel, Türkiye ile KKTC arasında planlanan deniz altı elektrik kablosunun ülkenin enerji geleceği açısından stratejik önem taşıdığını bildirdi.

Üstel, söz konusu projeyle Türkiye'den elektrik temin edilmesinin ve iki ülkenin elektrik şebekelerinin birbirine bağlanmasının hedeflendiğine dikkat çekerek, bağlantının enerji arz güvenliğini güçlendireceğini ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artıracağını aktardı.

Türkiye'den boru hattıyla doğal gaz getirilmesinin de enerji dönüşümünün önemli adımlarından biri olduğunun altını çizen Üstel, elektrik üretiminde fuel oil kullanımının azaltılarak doğal gaza geçilmesiyle sera gazı emisyonlarının ve hava kirliliğinin düşürülmesinin amaçlandığını ifade etti.

'TEMİZ ENERJİYE ERİŞİM HAKKI SİYASİ TARTIŞMALARIN GÖLGESİNDE BIRAKILAMAZ'

Üstel, Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların temiz enerjiye geçişi zorlaştırdığını savunarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Kıbrıs Türk halkının sağlıklı bir çevrede yaşama ve temiz enerjiye erişim hakkı, siyasi tanınma tartışmalarının gölgesinde bırakılamaz. İnsan sağlığını, çevreyi ve gelecek nesilleri ilgilendiren ihtiyaçların siyasi uyuşmazlıklara bağlı hale getirilmesini doğru bulmuyoruz."

Paris Anlaşması'nın sera gazı emisyonlarının azaltılması ve düşük emisyonlu kalkınmanın desteklenmesini hedeflediğini hatırlatan Üstel, çevresel fayda sağlayacak enerji projelerinin siyasi gerekçelerle engellenmesinin bu hedeflerle çeliştiğini belirtti.

KKTC Başbakanı Üstel, enerji dönüşümünün hastanelerin kesintisiz çalışması, içme suyu temini, üretimin devamlılığı ve vatandaşların uygun maliyetlerle güvenilir elektriğe ulaşması bakımından da önem taşıdığını vurguladı.

'ULUSLARARASI TOPLUMU İŞ BİRLİĞİNE DAVET EDİYORUM'

Enerji yatırımlarında çevresel etkilerin, karbon emisyonlarının ve tüketiciye yansıyacak maliyetlerin bilimsel veriler ışığında değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Üstel, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Uluslararası toplumu, Kıbrıs Türk halkının temiz enerjiye erişimini desteklemeye ve bu alanda teknik ve çevresel iş birliğini geliştirmeye davet ediyorum. COP31'in temiz enerji, şebeke altyapısı ve adil dönüşüm hedefleri Kıbrıs Türk halkını da kapsamalıdır. Halkımızın geleceğini, çevremizi ve ortak iklimimizi koruyacak projeleri Türkiye ile iş birliği içerisinde kararlılıkla ilerletmeye devam edeceğiz."