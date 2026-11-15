KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev ile görüştü - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev ile görüştü

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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev ile görüştü
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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev ile görüştü
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TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında KKTC'de Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi. Görüşmede Erhürman ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken Raev, Kıbrıs Türk halkının bayramını kutladı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev'i kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için KKTC'ye giden Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev'i kabul ederek görüştü. Erhürman, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Raev ise Kıbrıs Türk halkının 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Ziyarette, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana hazır bulundu. Kabulde karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA
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