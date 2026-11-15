KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev ile görüştü

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev'i kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için KKTC'ye giden Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev'i kabul ederek görüştü. Erhürman, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Raev ise Kıbrıs Türk halkının 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Ziyarette, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana hazır bulundu. Kabulde karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi.