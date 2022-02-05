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Koalisyon hükümeti düştü! Siyasi kriz derinleşti - Son Dakika

Koalisyon hükümeti düştü! Siyasi kriz derinleşti

05.02.2022 12:46

Karadağ'da, Başbakan Zdravko Krivokapiç liderliğindeki koalisyon hükümeti, parlamentoda gerçekleştirilen oturumda güvenoyu alamayarak düştü.

Krivokapiç hükümeti, uzun bir süredir Covid-19 salgınını yönetememek, yatırım yapmamak, istihdam oluşturmak ve Avrupa entegrasyonunda yavaş yol almakla eleştiriliyordu. Haftalardır süren siyasi krizin ardından hükümet, güvenoyu alamadı.

"İŞLER YOLUNDA GİTMİYOR"

Parlamentoda gerçekleştirilen oturumda, muhalefet partilerinin yanı sıra koalisyonun küçük ortağı olan ilerici Birleşik Reform Eylemi (URA) Partisi de hükümetin aleyhinde oy kullandı. URA milletvekili Milos Konatar, "İşler yolunda gitmiyor. Bir çözüm sunmak ve ülkenin Avrupa geleceği adına yeni bir aşamaya geçmesi bizim sorumluluğumuzdur" dedi.

BAŞBAKAN OTURUMA KATILMADI

Muhalefetteki Sosyalist Demokrat Parti'den Danijel Zivkoviç de, "Bugün zaferle övünme günü değil. Karadağ'ı bir krizden çıkarmak için önümüzde ciddi bir yol var" dedi. Başbakan Krivokapiç ise oylamanın yapıldığı oturuma katılmadı.

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Koronavirüs, Başbakan, Hükümet, Karadağ, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Koalisyon hükümeti düştü! Siyasi kriz derinleşti - Son Dakika Dünya


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