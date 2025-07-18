Kocasının tabunun yanında twerk yapan kadın sosyal medyayı ikiye böldü

Peru'da düzenlenen bir cenaze töreni, oldukça sıra dışı bir görüntüye sahne oldu. Kocasını kaybeden bir kadın, eşinin açık tabutunun hemen yanında bulunan birebir boyuttaki karton maketine twerk yaparak hem cenaze katılımcılarını hem de sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi. Siyah elbisesiyle yas tutar gibi görünen kadın, reggaeton müziğin ritmine kapılarak dans etmeye başladı. Dansını ise kalçasını eşinin karton maketine sürterek yaptı. Bu görüntüler, cenazelerde alışıldık olmayan bir veda şekli olarak hafızalara kazındı.

Cenazede sahne alan reggaeton şarkıcısı "El Cangri del Callao" ise bu sıra dışı dansa teşvikte bulundu. Şarkıcı, neşeli müzikler eşliğinde kadını destekleyerek kalabalığı da dans etmeye çağırdı. O anlar şarkıcının Instagram hesabında paylaşıldı ve video kısa sürede 4.3 milyon izlenmeye ulaştı. Görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kimileri yaşananları "saygısızlık" olarak yorumlarken, kimileri de bu farklı vedanın ardındaki duygusal yönü anlamaya çalıştı.

Yorumlar ise ikiye bölündü. Bazı sosyal medya kullanıcıları alaycı ifadelerle tepkilerini dile getirdi:

"Selam, ben 23 Temmuz'da ölüyorum. Takviminde boş yer var mı?"

"Bizim zamanımızda cenazelerde sadece ağlanırdı, dans edilmezdi."

"Dul kadın, cenazede beş yeni sevgili buldu."

"Bu tarz müzik insanları aptallaştırıyor," şeklindeki yorumlarla tepkilerini gösterdiler.

Ancak bir kesim de bu vedayı olumlu bir şekilde değerlendirdi. "Bir insanı uğurlarken sadece gözyaşı dökmek şart değil. Onu neşeyle anmak da bir yol olabilir," yorumları yapıldı. Hatta başka bir müzisyen, "Ben de birçok cenazede sahne aldım ama bu kadar enerjik ve renkli bir atmosfer hiç görmedim. Bu farklı bir yaklaşım ama hayatı kutlamak açısından anlamlı olabilir," dedi.

Bazı kültürlerde ölüme hüzünle değil, bir kutlama havasında yaklaşmak gelenekselleşmiş durumda. Peru'daki bu olay da, ölüm karşısında bireysel ve kültürel yaklaşımların ne kadar farklı olabileceğini bir kez daha gösterdi. Kimileri için bu sahne saygısızlık olarak görülse de, bazıları için hayatını kaybeden birini kendi tarzıyla onurlandırmanın bir yoluydu.