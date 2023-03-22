Elini başına götürdü, canlı yayında aniden yere düştü - Son Dakika
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Elini başına götürdü, canlı yayında aniden yere düştü

22.03.2023 14:58

Kolombiya'da 35 yaşındaki kadın sunucu Elianis Garrido, canlı yayında olduğu sırada aniden yere düştü. Sette bulunan sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası kendine gelen sunucu, durumunun iyi olduğunu aktardı.

Sunucu Garrido, diğer sunucu arkadaşı ile beraber program sunduğu sırada bir anda rahatsızlandı. Elini başına doğru götüren sunucu sandalyeden düştü.

SOLUNUM YOLU RAHATSIZLIĞI VARMIŞ

Yayın ekibi Garrido'nun hemen yardımına koştu. Solunum yolu rahatsızlığından dolayı kısa süreli baygınlık geçirip yere düşen sunucu Elianis, sette bulunan sağlık görevlileri tarafından yapılan müdahale sonrası kendine geldi.

Elini başına götüren sunucu canlı yayında aniden yere yığıldı

DURUMU İYİ

Elianis Garrido, daha sonra Instagram hesabından herkese desteklerinden dolayı teşekkür ederek durumunun iyi olduğunu söyledi.

Elini başına götüren sunucu canlı yayında aniden yere yığıldı
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