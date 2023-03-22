Elini başına götürdü, canlı yayında aniden yere düştü

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Sunucu Garrido, diğer sunucu arkadaşı ile beraber program sunduğu sırada bir anda rahatsızlandı. Elini başına doğru götüren sunucu sandalyeden düştü.

SOLUNUM YOLU RAHATSIZLIĞI VARMIŞ

Yayın ekibi Garrido'nun hemen yardımına koştu. Solunum yolu rahatsızlığından dolayı kısa süreli baygınlık geçirip yere düşen sunucu Elianis, sette bulunan sağlık görevlileri tarafından yapılan müdahale sonrası kendine geldi.

DURUMU İYİ

Elianis Garrido, daha sonra Instagram hesabından herkese desteklerinden dolayı teşekkür ederek durumunun iyi olduğunu söyledi.