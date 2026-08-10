Kolombiya'da 7,4 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kolombiya'da 7,4 Büyüklüğünde Deprem

Kolombiya\'da 7,4 Büyüklüğünde Deprem
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Choco bölgesinde meydana gelen deprem, Bogota ve çevresinde hasara yol açtı, yaralılar var.

(ANKARA) - Kolombiya'nın batısındaki Choco bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başkent Bogota'nın yanı sıra Ekvador ve Venezuela'da da hissedilen depremde yaralananlar olduğu ve binalarda ciddi hasar meydana geldiği bildirildi. Yetkililer bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Kolombiya'nın batısındaki Choco bölgesinde yerel saatle 07.34'te (TSİ 15.34) 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı başkent Bogota'nın yanı sıra komşu Ekvador'da ve Venezuela'ya kadar geniş bir bölgede hissedildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ve Kolombiyalı yetkililere göre depremin merkez üssü, Bogota'nın yaklaşık 400 kilometre batısındaki San Jose del Palmar oldu. USGS, depremin yaklaşık 107 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

Choco Valisi Nubia Carolina Cordoba, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada bölge başkenti Quibdo'da yaralılar bulunduğunu ve binalarda ciddi hasar meydana geldiğini açıkladı.

Cordoba, "Choco bölgesinde büyük bir deprem yaşadık. Artçı sarsıntılar konusunda endişeliyiz. Merkez üssü San Jose del Palmar yakınlarında olsa da Quibdo'da yaralılar ve binalarda önemli hasar var" dedi.

Vali, ekiplerin bölgede hasar tespit çalışmalarına başladığını belirtti. Yaralıların sayısı ve hasarın boyutuna ilişkin henüz ayrıntılı resmi bilanço açıklanmadı.

Depremin ardından Kolombiya ve Ekvador'un bazı bölgelerinde insanlar ev ve iş yerlerinden çıkarak açık alanlara yöneldi.

VENEZUELA'DA HAZİRAN DEPREMLERİ 6 BİN 125 CAN ALMIŞTI

Venezuela'da 24 Haziran'da art arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremde 6 bin 125 kişi hayatını kaybetmişti. Deprem, Venezuela'nın kuzey kesimlerinde, özellikle başkent Caracas ve La Guaira çevresinde geniş çaplı yıkıma yol açmıştı. Dünya Bankası, doğrudan fiziksel hasarın yaklaşık 19,6 milyar dolara ulaştığını tahmin ediyor.

Kolombiya'daki son deprem de Venezuela'ya kadar hissedildi ve bölgede haziran ayında yaşanan yıkıcı depremleri yeniden gündeme getirdi.

Kaynak: ANKA

Doğal Afetler, Uluslararası, Kolombiya, Deprem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kolombiya'da 7,4 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksim’de korku dolu anlar “Benimle kal“ diyerek peşine takıldı Taksim'de korku dolu anlar! "Benimle kal" diyerek peşine takıldı
İran’da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai’ye yeni görev İran'da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai'ye yeni görev
Fener’in eski yıldızından füze Bursaspor sezona galibiyetle başladı Fener'in eski yıldızından füze! Bursaspor sezona galibiyetle başladı
Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar Maaşlar artacak Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar! Maaşlar artacak
Alaca’da kayıp adam şarampolde ölü bulundu Alaca'da kayıp adam şarampolde ölü bulundu
Samsun’da dayı ve yeğeni denizde boğuldu Samsun'da dayı ve yeğeni denizde boğuldu

01:53
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti
01:34
Bahçeli’den Kurtulmuş’a “Birliğin Gücü Milli İradenin Kararı“ temalı hediye
Bahçeli'den Kurtulmuş'a "Birliğin Gücü Milli İradenin Kararı" temalı hediye
01:09
Çerçeve yasaya bağımsız milletvekillerinden tek ’ret’ Koray Aydın’dan
Çerçeve yasaya bağımsız milletvekillerinden tek 'ret' Koray Aydın'dan
00:25
“Terörsüz Türkiye“ yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti’de
"Terörsüz Türkiye" yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti'de
00:10
DEM Parti’nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz
DEM Parti'nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz
23:11
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 06:05:11. #7.13#
SON DAKİKA: Kolombiya'da 7,4 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.