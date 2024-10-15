Kolombiya'da bir adam, düğününe kısa süre kala sıcak hava balonundan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kolombiya'da bir adam, düğününe kısa süre kala sıcak hava balonundan düşerek hayatını kaybetti

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Kolombiya'nın Aguazul kentinde düzenlenen bir festivalde trajik bir kaza yaşandı. Rüzgarın sürüklediği sıcak hava balonunu kurtarmaya çalışan 34 yaşındaki Julián Andrés Martínez, balona bağlı bir ipi yakaladığı sırada yerden 5 metre yükseğe fırlatıldı ve düştü. Hastaneye kaldırılan Martínez, yaralarının ağırlığına yenik düştü ve hayatını kaybetti. Kazada iki kişi daha yanık yaralanmaları aldı. Yetkililer, olayın sorumlularının belirlenmesi için soruşturma başlattı.

15.10.2024 16:22  Güncelleme: 16:27
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34 yaşındaki Julián Andrés Martínez, Kolombiya'nın Aguazul kentinde düzenlenen bir festivalde trajik bir kaza yaşadı. Güçlü bir rüzgar, içinde insanların bulunduğu sıcak hava balonunu yere doğru sürükledi. Martínez, balonda mahsur kalanları kurtarmaya çalışırken balona bağlı bir ipi yakaladı.

Ne yazık ki, bu kurtarma girişimi sırasında Martínez yerden yaklaşık 5 metre yükseğe fırlatıldı ve ardından düştü. Hastaneye kaldırılan Martínez, aldığı yaraların sonucunda hayatını kaybetti.

Yerel yetkililer, Martínez'in panik anında yardım etmeye çalıştığını, ancak durumun kontrolden çıktığını belirtti. Kazada iki kişi daha yanık yaralanmaları aldı.

Martínez'in nişanlısı olduğu ve yakında evleneceği öğrenildi. Yamaç paraşütü pilotu olan Martínez'in arkadaşları, kaza yerine kanatlar bırakarak ona saygılarını sundular.

Yetkililer, olayın sorumlularının belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını ve şu an için suçlama yapmanın doğru olmadığını açıkladı.

Kolombiya'da bir adam, düğününe kısa süre kala sıcak hava balonundan düşerek hayatını kaybetti
Kolombiya'da bir adam, düğününe kısa süre kala sıcak hava balonundan düşerek hayatını kaybetti
Kolombiya'da bir adam, düğününe kısa süre kala sıcak hava balonundan düşerek hayatını kaybetti
Kolombiya\'da bir adam, düğününe kısa süre kala sıcak hava balonundan düşerek hayatını kaybetti

Haberler.com Özel, Kolombiya, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kolombiya'da bir adam, düğününe kısa süre kala sıcak hava balonundan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Kaynar:
    TÜH MURADINA EREMEDİ. ÇIKTIĞI YERİ GÖREMEDİ. 0 0 Yanıtla
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