Kolombiya'da Deprem: 281 Ölü
Kolombiya'da 7.4 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 281'e, yaralı sayısı 3971'e yükseldi.
KOLOMBİYA'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 281'e yükseldiği bildirildi.
Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo de la Espriella, pazartesi günü yaşanan afetle ilgili yaptığı açıklamada, depremde can kaybının 281'e yükseldiğini, 3 bin 971 kişinin yaralandığını ve 379 kişinin ise kayıp olduğunu belirtti.
Kaynak: DHA
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