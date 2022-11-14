Dünyayı ayağa kaldıracak iddia: ABD ve Rus heyetleri Ankara'da gizlice görüştüler

Rusya- Ukrayna Savaşı devam ederken son günlerde ABD tarafının Rusya ile olası nükleer tehdidi engellemek için görüşmeler yaptığı söylenmişti. Bu haberlerin ardından bu seferde Kommersant gazetesi Rus ve ABD heyetlerinin gizlice Ankara'da görüştüğünü yazdı.

"İLK KEZ BU DÜZEYDE GÖRÜŞÜLDÜ"

Gazete, Rus heyetine Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin'in başkanlık ettiğini yazarken, Rusya ve ABD'nin Ukrayna krizini üçüncü bir ülkede ilk kez bu düzeyde istişare ettiklerini aktardı.

NE YALANLADI NE DOĞRULADI

Günlük basın toplantısında gazetecilerin habere ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov ise konuya ilişkin, "Ne teyit edebilirim, ne de tekzip edebilirim" açıklamalarında bulundu. Rusya'nın Herson'dan çekilmesinin ardından yapılan bu görüşme tansiyonun biraz daha düştüğünün göstergesi olarak yorumlanıyor.

GEÇEN AYLARDA DA GİZLİ GÖRÜŞMELER YAPILDI

Geçen hafta ise Wall Street Journal (WSJ) ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, Rus mevkidaşı Nikolay Patruşev ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov ile geçen aylarda gizli görüşmeler yaptığını yazmıştı. Sullivan ise, iki ülke arasındaki iletişim kanallarının açık olduğunu doğrulamıştı.