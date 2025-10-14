Komşu ayakta! İşçi ve memurlar 24 saatlik genel greve gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Komşu ayakta! İşçi ve memurlar 24 saatlik genel greve gitti

Komşu ayakta! İşçi ve memurlar 24 saatlik genel greve gitti
14.10.2025 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'da işçi ve memurlar, hükümetin uygulamaya hazırlandığı çalışma saatlerine ilişkin yeni yasal düzenlemeye karşı 24 saatlik genel greve gitti.

İşçi ve memurlar, Yunanistan Memur Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY), İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE) ve Yunanistan Komünist Partisine (KKE) bağlı İşçi Sendikasının (PAME) çağrısıyla 24 saatlik grev düzenliyor.

DENİZ YOLU ULAŞIMI DURDU

Grev nedeniyle deniz yolu ulaşımı durdu. Başkent Atina'da ise toplu ulaşım araçları sadece belli saatlerde hizmet verecek şekilde iş bırakma eylemine gitti. Eylemde, işçi ve memurlar Atina'nın merkezinde bir araya geldi.

Komşu ayakta! İşçi ve memurlar 24 saatlik genel greve gitti

YASAL DÜZENLEMEYİ PROTESTO ETTİLER

Sintagma Meydanı'ndaki parlamento binasına yürüyen eylemciler, hükümetin çalışma saatlerine getirmeyi planladığı, yılda 37 gün 13 saatlik çalışmaya olanak verecek yasal düzenlemeyi protesto etti.

Komşu ayakta! İşçi ve memurlar 24 saatlik genel greve gitti

"FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK" SLOGANLARI ATTILAR

Şu an ülkede uygulanan günlük 8 saatlik çalışma süresinin artırılmamasını isteyen eylemciler, ellerinde Filistin bayraklarıyla "Filistin'e özgürlük" sloganları attı. Filistinli sendikacı Suzan Tayseer Salam da eylemcilere hitap etti.

Komşu ayakta! İşçi ve memurlar 24 saatlik genel greve gitti

İsrail işgali altındaki Filistin'de, küresel dayanışmanın öneminin çok daha iyi anlaşıldığını belirten Salam, "Sizlere Filistinli işçilerin selamlarını getirdim." dedi. Eylemciler de Salam'a "Filistin'e özgürlük" sloganlarıyla karşılık verdi.

Komşu ayakta! İşçi ve memurlar 24 saatlik genel greve gitti
Kaynak: AA

İş Dünyası, Yunanistan, 3-sayfa, Memur, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Komşu ayakta! İşçi ve memurlar 24 saatlik genel greve gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaz aylarında nüfusu 10 katına çıkan Tunceli, şimdi sessizliğe gömüldü Yaz aylarında nüfusu 10 katına çıkan Tunceli, şimdi sessizliğe gömüldü
Avrupa ülkesinde tren kazası faciası 66 kişi yaralandı Avrupa ülkesinde tren kazası faciası! 66 kişi yaralandı
Vuslat Doğan ve Ali Sabancı, 29 yıllık evliliklerini sonlandırdı Vuslat Doğan ve Ali Sabancı, 29 yıllık evliliklerini sonlandırdı
Juventus pes etti Kenan Yıldız’ın istediği maaşı verecekler Juventus pes etti! Kenan Yıldız'ın istediği maaşı verecekler
Trump, Mısır’da: Müzakerelerde ikinci aşama başladı Trump, Mısır'da: Müzakerelerde ikinci aşama başladı
Protestolar Cumhurbaşkanı’nı yedi Ülkeden apar topar kaçtı Protestolar Cumhurbaşkanı'nı yedi! Ülkeden apar topar kaçtı
Ameliyatlı bacağı yüzünden uçağa alınmadı Üniversite öğrencisi gözyaşları içinde anlattı Ameliyatlı bacağı yüzünden uçağa alınmadı Üniversite öğrencisi gözyaşları içinde anlattı

15:13
İşte il olmaya aday 19 ilçemiz Plaka kodları da böyle olacak
İşte il olmaya aday 19 ilçemiz! Plaka kodları da böyle olacak
14:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Ucuz kiralama sürecini başlatacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Ucuz kiralama sürecini başlatacağız
14:50
Emekli ve memurun dört gözle beklediği ocak zammı hesaplandı
Emekli ve memurun dört gözle beklediği ocak zammı hesaplandı
14:31
Ülkenin konuştuğu İrfan Can-Archie Brown kavgasında yaşananlar ortaya çıktı
Ülkenin konuştuğu İrfan Can-Archie Brown kavgasında yaşananlar ortaya çıktı
13:57
Şarkıcı Güllü’nün adli tıp ’kati’ raporu çıktı
Şarkıcı Güllü'nün adli tıp 'kati' raporu çıktı
13:37
DEM Parti’den Bahçeli’ye “Uçuk talepler“ yanıtı 10 isteği kürsüden tek tek sıraladı
DEM Parti'den Bahçeli'ye "Uçuk talepler" yanıtı! 10 isteği kürsüden tek tek sıraladı
12:55
Faizsiz ev almak isteyen vatandaş mağdur oldu: Tüm taksitlerimi ödememe rağmen...
Faizsiz ev almak isteyen vatandaş mağdur oldu: Tüm taksitlerimi ödememe rağmen...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2025 15:29:16. #7.11#
SON DAKİKA: Komşu ayakta! İşçi ve memurlar 24 saatlik genel greve gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.