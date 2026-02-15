Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü

İran'daki geniş çaplı protestolar sırasında bir grup göstericinin, üzerine Mührü Davut (Star of David) işareti konulmuş "Baal" yazılı bir kuklayı ateşe verdiği ve aynı zamanda "Death to Israel (Ölüm İsrail'e)" sloganları attığı görüntüler uluslararası medyada dikkat çekti.
Söz konusu görüntü dünya gündeminde büyük yankı uyandırırken komşu ülke İran'da dikkat çeken eylem daha gerçekleştirildi. Tahran yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın temsili infazını sahneledi.
Sahnede diz çökmüş, elleri bağlı ve yüzünde Donald Trump'ı temsil eden maske taşıyan bir kişi görülüyor. Yanında duran kişi ise elindeki hançerle Trump'ın infazını gerçekleştireceği mesajını veriyor.
Bu sahnede, ABD-İran gerginliğine atıfta bulunularak, ABD'nin (özellikle Trump döneminin) mağlup edildiği veya "teslim alındığı" sembolize ediliyor.
