ABD\'de çocukları bir anda kelleşen aile, kameraya baktıklarında komşularının kapıya zehirli kimyasal sürdüğünü gördü

ABD'de çocuklarının bir anda kelleşmeye başladığını gören aile, saksı bitkisine yerleştirdikleri gizli kameraya baktıklarında korkunç gerçekle karşılaştı. Aile, gürültü nedeniyle sürekli tartıştıkları kimyager komşularının evlerinin kapı eşiğine zehirli kimyasal enjekte ettiğini gördü. Kimyager komşu, tutuklandı.

SESLERİ BAHANE EDEN KİMYAGER KOMŞUDAN KORKUNÇ PLAN

ABD'nin Florida eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Umar Abdullah ve ailesi, Çinli komşusu kimyager Xuming Li ile tuvaletten çok ses geldiği gerekçesiyle sorun yaşamaya başladı. Olayı takıntı haline getiren Xuming Li, komşularının bebeğinin sesinden de rahatsız oldu.

ZEHİRLİ KİMYASAL NEDENİYLE BEBEK KELLEŞTİ

Xuming Li, aileden intikam almak için korkunç bir plan devreye soktu. İçinde çeşitli maddeler olan zehirli bir kimyasal hazırlayan Li, ailenin kapı eşiğine sürdü. Bir gece eve geldiklerinde ağır bir koku ile karşılaşan aile sorunun klimadan kaynaklandığını sansa da kısa sürede gerçeği öğrendi. Çocuklarının kelleşmeye başlamasıyla birlikte Umar Abdullah harekete geçti. Evinin dışındaki bir saksı bitkisine gizli kamera yerleştiren Umar Abdullah, komşusu Li'nin kapı eşiğine zehirli kimyasal enjekte ettiğini gördü.

TUTUKLANDI

İhbar üzerine Xuming Li gözaltına alındı. Li, tutuklanarak cezaevine gönderildi.