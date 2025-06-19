Komşumuz fiilen savaş denklemine dahil oluyor! ABD'den gizli sevkiyat - Son Dakika
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Komşumuz fiilen savaş denklemine dahil oluyor! ABD'den gizli sevkiyat

Komşumuz fiilen savaş denklemine dahil oluyor! ABD\'den gizli sevkiyat
19.06.2025 13:40
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İsrail ile İran arasındaki gerilimin tırmandığı bir dönemde, ABD'nin bölgeye müdahil olup olmayacağı merak konusu olurken, Yunanistan basınından dikkat çekici bir iddia geldi. Kathimerini gazetesi, ABD'nin Patriot hava savunma sistemlerini Girit Adası'ndaki üsse konuşlandırdığını yazdı. Gazeteye göre bu adım, bölgede bulunan Amerikan kuvvetlerini olası balistik tehditlere karşı korumayı amaçlıyor.

İsrail-İran savaşı yedinci gününe girerken bölgedeki gelişmeler yeni bir boyut kazandı. Yunanistan'ın attığı son adım, ülkenin fiilen savaşa dahil olduğu yorumlarına neden oldu.

"PATRİOTLAR ABD'Yİ KORUYACAK"

Kathimerini gazetesi, açıklanmayan sayıda Patriot füze sisteminin Girit'teki Souda Körfezi'nde bulunan Yunanistan Donanması ve NATO üssüne taşındığını aktardı. Gazete, kaynağını açıklamadığı haberinde, bunun bölgedeki ABD'de varlıklarına 'anti-balistik koruma sağlama amacını' taşıdığını bildirdi.

"GİRİT'TEKİ ÜSTE KONUŞLANDIILACAKLAR"

Gazetenin haberinde temmuz ayındaki geniş çaplı 'Anadolu Kartalı' tatbikatına katılmak üzere Türkiye'ye gönderilmeden önce çok sayıda F-16 savaş uçağının, Girit'teki üsse geçici olarak konuşlandırıldığı bilgisi verildi. Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin Hava Kuvvetleri'nin sağladığı Patriot sistemlerinin ötesinde başka bir balistik karşıtı kapasitesi bulunmuyor.

ACİL DURUM TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Bu sistemler de dolayısıyla "kritik askeri altyapıyı" korumak için kullanılıyor.

Yunanistan Savunma Bakanlığı İran'ın Yunanistan'a doğrudan bir tehdit oluşturduğuna inanmazken, çarşamba günü askeri ve siyasi liderlerin gerçekleştirdiği acil durum toplantısında mevcut savunma kapasitelerinin ihtiyaç olması halinde nasıl seferber edilebileceği ele alındı.

Uluslararası İlişkiler, Politika, Savunma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Komşumuz fiilen savaş denklemine dahil oluyor! ABD'den gizli sevkiyat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Henrik Larson:
    İran israili vururken firsat itibaren bizde yunanistana giriselim adalarda ve kibrista tam kontrol saglayalim 24 5 Yanıtla
    Esat Sönmez:
    Gerek yok abicim fahiş fiyata adalara gitmeye gerek yok aha adalar orda vizen varsa git yap tatilini elimizi attığımız yere pislik götürüyoruz 0 0
  • Son Mohikan:
    Planlarını Gerçekleştiriyorlar. 10 1 Yanıtla
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