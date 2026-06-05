Kongo, 52 Yıl Sonra Dünya Kupası'na Dönüyor - Son Dakika
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Kongo, 52 Yıl Sonra Dünya Kupası'na Dönüyor

Kongo, 52 Yıl Sonra Dünya Kupası\'na Dönüyor
05.06.2026 14:10
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 1974'ten sonra dünya kupasında yer alacak ve K Grubu'nda mücadele edecek.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (DR Kongo) 52 yıl sonra Dünya Kupası'na dönüyor.

Ülke, Dünya Kupası'nda en son 1974'te Batı Almanya'da sahaya çıkmıştı.

Ülke o zaman Zaire olarak biliniyordu.

Yugoslavya'ya karşı 9-0 yenilgi de dahil olmak üzere üç maçın hepsini kaybetmişti.

Bu sene düzenlenen turnuvada takım, K Grubu'nda yer alacak ve Portekiz, Kolombiya ve Özbekistan ile karşılaşacak.

West Ham'ın savunma oyuncusu Aaron Wan-Bissaka ve Newcastle United'ın forveti Yoane Wissa kadroya seçilen isimler arasında.

Croydon doğumlu 28 yaşındaki Wan-Bissaka, İngiltere'nin 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giydi ve 2019'da A Milli Takım kadrosuna çağrıldı ancak sahaya çıkmadı.

Eski Manchester United bek oyuncusu, Ağustos 2025'te Kongo'yu tercih etti ve Leopards formasıyla dokuz kez milli oldu.

Geçen yaz Brentford'dan Newcastle'a transfer olduğundan beri form düşüklüğü ve sakatlıklarla boğuşan Wissa, 2025 Afrika Uluslar Kupası kadrosuna alınmamıştı ancak bu kez kadroda yer aldı.

Burnley'in savunma oyuncusu Axel Tuanzebe da kadroya dahil edildi ancak geçen hafta sonu Motherwell'e 1-0 yenildikleri maçta aşil tendonu sakatlığı şüphesiyle sahayı topallayarak terk eden Hibernian'ın stoperi Rocky Bushiri kadrodan çıkarıldı.

Yirmi altı yaşındaki oyuncunun yerine Kilmarnock'un defansif orta saha oyuncusu Aaron Tshibola kadroya dahil edildi.

Watford'dan Edo Kayembe ve Sunderland'dan Noah Sadiki, Kongo'nun orta saha oyuncuları arasında yer aldı.

Kongo teknik direktörü Sebastien Desabre, 34 yaşındaki deneyimli Gael Kakuta'yı da kadroya geri çağırdı.

Eski Chelsea orta saha oyuncusu Kakuta, son iki yılda Kongo milli takımında sadece iki kez forma giymişti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Matthieu Epolo (Standard Liege), Timothy Fayulu (Noah), Lionel Mpasi (Le Havre).

Defans: Dylan Batubinsika (Larisa), Gedoon Kalulu (Aris Limassol), Steve Kapuadi (Widzew Lodz), Joris Kayembe (Racing Genk), Arthur Masuaku (Racing Lens), Chancel Mbemba (Lille), Axel Tuanzebe (Burnley), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United).

Orta saha: Theo Bongonda (Spartak Moskova), Brian Cipenga (Castellon), Meshack Elia (Alanyaspor), Gael Kakuta (Larisa), Edo Kayembe (Watford), Nathanael Mbuku (Montpellier), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Ngal'ayel Mukau (Lille), Charles Pickel (Espanyol), Noah Sadiki (Sunderland), Aaron Tshibola (Kilmarnock).

Forvetler: Cedric Bakambu (Real Betis), Simon Banza (Al Jazira), Fiston Mayele (Pyramids), Yoane Wissa (Newcastle United).

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

Özbekistan, Kolombiya, Portekiz, Futbol, Zaire, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kongo, 52 Yıl Sonra Dünya Kupası'na Dönüyor - Son Dakika

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