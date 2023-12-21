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Avustralya'da köpeğini çatıdan atarak öldüren kadına hapis cezası verildi. - Son Dakika
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Avustralya'da köpeğini çatıdan atarak öldüren kadına hapis cezası verildi.

Avustralya'da bir kadın, 10 yaşındaki köpeğini alışveriş merkezinin çatısından atarak ölümüne sebep olduğunu itiraf etti. Amy Judge, 12 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 10 yıl boyunca hayvan sahipliğinden men edildi. Partneri de ceza aldı. RSPCA yetkilileri olayı "son derece rahatsız edici bir hayvan eziyeti" olarak değerlendirdi ve topluma kasıtlı hayvan kötü muamelesinin hoşgörülmeyeceği mesajını verdi

Avustralya\'da köpeğini çatıdan atarak öldüren kadına hapis cezası verildi.
21.12.2023 - 11:28,  Güncelleme: 11:31
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Avustralya'da köpeğini alışveriş merkezinin çatısından aşağı atıp öldüren kadın, köpeğin iyiliği için böyle bir eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.

Mahkeme,Amy Judge isimli kadına 12 ay hapis cezası cerdi ve 12 yıl boyunca hayvan sahiplenmekten men etti.

Partneri, olaya tanık olduğu ve Prenses için veterinere başvurmadığı için 1.335 sterlin para cezasına çarptırıldı ve üç yıl boyunca hayvan sahipliğinden men edildi. Kadının Facebook'taki bir gönderide suçu itiraf etmesi üzerine olay ortaya çıktı ve mahkeme, Judge'un "planlanmış, kasıtlı ve bilinçli bir eylemde" pişmanlık göstermediğini belirtti.

RSPCA WA Müfettiş Müdürü Kylie Green, olayı "son derece rahatsız edici bir hayvan eziyeti örneği" olarak nitelendirdi ve hayvanlara yönelik kasıtlı eziyetin ciddi bir şekilde hoşgörülmeyeceğine dair net bir mesaj göndermeyi umduğunu söyledi.

Köpeğini bir alışveriş merkezinin çatısından atıp öldürdü. Köpeğin iyiliği için yaptığını söyleyerek kendini savundu
Köpeğini bir alışveriş merkezinin çatısından atıp öldürdü. Köpeğin iyiliği için yaptığını söyleyerek kendini savundu
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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