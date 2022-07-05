Köpekbalığı saldırısında parçalara ayrılan kadının ölümünde cankurtaran ihmali olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Köpekbalığı saldırısında parçalara ayrılan kadının ölümünde cankurtaran ihmali olduğu ortaya çıktı

05.07.2022 15:50

Kızıldeniz'de iki gün önce yaşanan köpekbalığı saldırısında parçalara ayrılarak feci bir şekilde hayatını kaybeden Avustralyalı Elisabeth Sauer'in ölümünde cankurtaran ihmali olduğu ortaya çıktı. Yaşanan olayda cankurtaranların, bölgedeki turistlerin, "suda köpek balığı var" uyarısını görmezden gelip gülerek geri çevirdiği öne sürüldü.

Kızıldeniz'in Mısır kıyısında iki gün önce meydana gelen olay, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Bölgede tatil yapan Avustralyalı Elisabeth Sauer, yüzdüğü sırada köpekbalığı saldırısına maruz kaldı. Sauer, saldırı sonucu köpekbalığı tarafından parçalanarak öldürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kadının ölümü hakkında Mısır polisi tarafından soruşturma başlatıldı. İki günden bu yana devam eden soruşturma sonucunda dikkat çeken bilgiler ortaya çıktı. Polis ekipleri, kadının ölümünde cankurtaran ihmali olduğuna da vurgu yaptı.

UYARIYI GÜLEREK GERİ ÇEVİRMİŞLER

Buna göre cankurtaranların, olaydan sadece dakikalar önce bölgedeki Rus turistler tarafından 'Suda köpekbalığı var, insanları çıkarın' uyarısını dikkate almadığı ve sudakilere uyarı yapmadığı tespit edildi. Turistlerin uyarısından sadece 15 dakika sonra ise olayın meydana geldiği öğrenildi.

YORUMLAR
500
Mısır'ın Kızıldeniz sahilinde köpekbalığı saldırısında 2. ölüm Mısır'ın Kızıldeniz sahilinde köpekbalığı saldırısında 2. ölüm CHP'li Eren Erdem'in mazot haberinin kurgu olduğu ortaya çıktı CHP'li Eren Erdem'in mazot haberinin kurgu olduğu ortaya çıktı

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Köpekbalığı saldırısında parçalara ayrılan kadının ölümünde cankurtaran ihmali olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
15:48 2 gündür kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki gencin cansız bedeni çocuklar tarafından bulundu
15:37 Silah sesini duyan genç kadın oğlunu başından vurulmuş halde buldu
15:28 Kadir Şeker'den kötü haber! Cezasında indirime giden mahkeme, tutukluluğuna yine devam kararı verdi
15:27 İkinci çocuğunu bekleyen Amine Gülşe'den Kapadokya'da karnı burnunda poz
15:21 Fransız sporcu Erzincan'da 600 metreden yarasa gibi uçtu! 200 kilometre hızla 1500 metre havada süzüldü
15:15 Paris sokaklarında lateks büstiyerle gezdi! Kıyafetin bir de göğüs kısmını görün
15:05 İbn-i Sina'nın buluşu halen şifa dağıtıyor! İşte kavun kabuğunun birbirinden etkili faydaları
15:00 Kılıçdaroğlu'ndan hükümete yakın 5 büyük şirket hakkında yeni iddia: 5'li çete ile aramı bulmaya yeltenen pişman olur
14:39 Milli futbolcu Zeki Çelik, resmen İtalyan devi Roma'ya transfer oldu! Sözleşme 4 yıllık...
14:11 Mauricio Pochettino, PSG'den ayrıldı! Yeni teknik direktör her an açıklanabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 15:54:22. #1.12#
SON DAKİKA: Köpekbalığı saldırısında parçalara ayrılan kadının ölümünde cankurtaran ihmali olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement