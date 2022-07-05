Köpekbalığı saldırısında parçalara ayrılan kadının ölümünde cankurtaran ihmali olduğu ortaya çıktı

Kızıldeniz'in Mısır kıyısında iki gün önce meydana gelen olay, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Bölgede tatil yapan Avustralyalı Elisabeth Sauer, yüzdüğü sırada köpekbalığı saldırısına maruz kaldı. Sauer, saldırı sonucu köpekbalığı tarafından parçalanarak öldürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kadının ölümü hakkında Mısır polisi tarafından soruşturma başlatıldı. İki günden bu yana devam eden soruşturma sonucunda dikkat çeken bilgiler ortaya çıktı. Polis ekipleri, kadının ölümünde cankurtaran ihmali olduğuna da vurgu yaptı.

UYARIYI GÜLEREK GERİ ÇEVİRMİŞLER

Buna göre cankurtaranların, olaydan sadece dakikalar önce bölgedeki Rus turistler tarafından 'Suda köpekbalığı var, insanları çıkarın' uyarısını dikkate almadığı ve sudakilere uyarı yapmadığı tespit edildi. Turistlerin uyarısından sadece 15 dakika sonra ise olayın meydana geldiği öğrenildi.