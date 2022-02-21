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Korkunç! 64 yaşındaki emekli hemşireyi önce arabasıyla çarparak öldürdü! Sonra ölü bedenini günlerce istismar etti - Son Dakika

Korkunç! 64 yaşındaki emekli hemşireyi önce arabasıyla çarparak öldürdü! Sonra ölü bedenini günlerce istismar etti

21.02.2022 14:45

ABD'de yaşanan tüyler ürpertici olayda 64 yaşındaki Melody Rohrer'in yaşadığı korkunç son gözler önüne serildi. Geçtiğimiz Eylül ayında Colby Martin adlı bir erkek önce Rohrer'a arabasıyla çarptı, sonra da kadının bedenini alıp ormanlık bir alanda günlerce istismar etti. Nekrofil olduğu öğrenilen Martin'in yargılaması ise kasıtsız cinayetten, taammüden cinayete yükseltildi.

ABD'nin Arkansas eyaletine bağlı Van Buren kasabasında meydana gelen olay kan dondurdu. 64 yaşındaki emekli hemşire Melody Rohrer, her zaman olduğu gibi ormanda yürüyüşe çıktı. Fakat bu sefer geç kaldı ve evine dönmedi.

AİLESİ POLİSE HABER VERDİ

Hemşirenin hayatından endişe eden aile üyeleri hemen polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden ekipler, kadının yürüyüş yaptığı yerde eşyalarına ve kan izlerine rastladı. İzleri takip eden ekipler, kadına araba çarptığını tespit etti.

Ormandaki kan izlerini takip eden polisler, korkunç gerçeği ortaya çıkardı! Hemşireyi öldürüp tecavüz etmiş

GÖZALTINDA İTİRAF ETTİ

Güvenlik kameralarını izleyen ekipler, bölgedeki arabanın 29 yaşındaki Colby Martin'e ait olduğunu belirledi. Ekipler yaptıkları operasyon neticesinde Martin'i gözaltına aldı. Martin, polis sorgusunda yaptıklarını tek tek itiraf etti.

Ormandaki kan izlerini takip eden polisler, korkunç gerçeği ortaya çıkardı! Hemşireyi öldürüp tecavüz etmiş

KADINI ÖLDÜRÜP TECAVÜZ ETMİŞ

Martin, hemşireye araba ile çarptıktan sonra ağaçlık alana götürdüğünü ve burada kadına tecavüz ettiğini söyledi. Martin'in tarif ettiği yere giden polise ekipleri ise kadının cansız bedenine ulaştı. Tutuklu yargılanan şahıs, çıkarıldığı ilk mahkemede 300,000 dolar kefalet ücretini ödemeyi kabul edince serbest bırakıldı.

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Korkunç! 64 yaşındaki emekli hemşireyi önce arabasıyla çarparak öldürdü! Sonra ölü bedenini günlerce istismar etti Korkunç! 64 yaşındaki emekli hemşireyi önce arabasıyla çarparak öldürdü! Sonra ölü bedenini günlerce istismar etti Van'da 78 düzensiz göçmen yakalandı Van'da 78 düzensiz göçmen yakalandı Van'da 78 düzensiz göçmen yakalandı Van'da 78 düzensiz göçmen yakalandı

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Son Dakika Dünya Korkunç! 64 yaşındaki emekli hemşireyi önce arabasıyla çarparak öldürdü! Sonra ölü bedenini günlerce istismar etti - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Korkunç! 64 yaşındaki emekli hemşireyi önce arabasıyla çarparak öldürdü! Sonra ölü bedenini günlerce istismar etti - Son Dakika
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