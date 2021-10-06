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Koronavirüs aşısı olmak istemeyen Hollanda Güzeli Dilay Willemstein, Miss World yarışmasından çekildi - Son Dakika
BBC

Koronavirüs aşısı olmak istemeyen Hollanda Güzeli Dilay Willemstein, Miss World yarışmasından çekildi

06.10.2021 15:41

Porto Riko'da düzenlenecek Dünya Güzellik Yarışması'nda Hollanda'yı temsil etme hakkı kazanan Dilay Willemstein, koronavirüs aşısı olmayı reddettiği için yarışmadan çekildi.

Türkiye kökenli bir anne ile Hollandalı bir babanın çocuğu olan 21 yaşındaki Dilay Willemstein, temmuz ayında Hollanda Güzeli seçilmişti. Dans öğretmenliği ve modellik yapan Willemstein, güzellik yarışmasına geçmişiyle hesaplaşmak için katıldığını belirterek, ilkokuldan itibaren belli bir gruba ait olmadığı için zaman zaman dışlandığını söyledi. Bu nedenle çok çalışarak, çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini belirten Dilay, 9 aday arasından Hollanda Güzeli seçilerek, 16 Aralık'ta Porto Riko'da yapılacak Dünya Güzellik Yarışması'nda ülkesini temsil etme hakkını elde etti. Ancak Willemstein yarışmaya katılabilmek için koronavirüs aşısı yaptırma koşulu getirilmesi üzerine, Porto Riko'ya gitmeme kararı aldı.

"KARARIMIN ARKASINDAYIM"

Henüz aşı yaptırmaya hazır olmadığını söyleyen Willemstein, yarışmadan çekildi. Aldığı karardan pişman olmadığını söyleyen Dilay, AD gazetesine yaptığı açıklamada, "Kendimi rahat hissetmediğim bir şey yapsaydım daha çok pişman olurdum. Kararımın arkasındayım. Bu kapı kapanacak ama benim için yeni kapılar açılacak" dedi.

Koronavirüs aşısı olmayı reddeden Hollanda Güzeli Dilay Willemstein, Miss World yarışmasından çekildi

Dilay Willemstein çekilmesi nedeniyle Porto Riko'daki yarışmada Hollanda'yı ikincilik tacını taşıyan Lizzy Dobbe temsil edecek.

HOLLANDA'DA 3. DOZ AŞILAR YAPILMAYA BAŞLANDI

Bu arada aşılama oranın yüzde 80'lerde olduğu Hollanda'da, bugünden itibaren bağışıklık sorunu bulunan ve ciddi risk altındaki kişiler 3. doz koronavirüs aşısı için çağrılmaya başlandı.

Koronavirüs aşısı olmayı reddeden Hollanda Güzeli Dilay Willemstein, Miss World yarışmasından çekildi
Koronavirüs aşısı olmak istemeyen Hollanda Güzeli Dilay Willemstein, Miss World yarışmasından çekildi
Koronavirüs aşısı olmak istemeyen Hollanda Güzeli Dilay Willemstein, Miss World yarışmasından çekildi
Koronavirüs aşısı olmak istemeyen Hollanda Güzeli Dilay Willemstein, Miss World yarışmasından çekildi

Porto Riko, Hollanda, Türkiye, Aralık, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Koronavirüs aşısı olmak istemeyen Hollanda Güzeli Dilay Willemstein, Miss World yarışmasından çekildi - Son Dakika Dünya

BBC

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