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Koronavirüs: Hollanda'da kısmi sokağa çıkma yasağı uygulayacak - Son Dakika
BBC

Koronavirüs: Hollanda'da kısmi sokağa çıkma yasağı uygulayacak

27.11.2021 11:36
Koronavirüs: Hollanda'da kısmi sokağa çıkma yasağı uygulayacak

Covid-19 pandemisinde dördüncü dalganın sert bir şekilde hissedildiği Hollanda, Pazar'dan itibaren her gün akşam saat 17:00 ile sabah 05:00 saatleri arasında kısmi sokağa çıkma yasağı uygulayacak.

Covid-19 pandemisinde dördüncü dalganın sert bir şekilde hissedildiği Hollanda, Pazar'dan itibaren her gün akşam saat 17:00 ile sabah 05:00 saatleri arasında kısmi sokağa çıkma yasağı uygulayacak.

Eczane ve süpermarketler gibi zorunlu ihtiyaca yönelik işletmeler dışında birçok sektör, 28 Kasım Pazar'dan 18 Aralık Cumartesi gününe kadar, 3 hafta boyunca akşam 17:00 ile sabah 05:00 saatleri arasında kapalı olacak.

Günlük ortalama pozitif koronavirüs vakası sayısının 25 bine yaklaştığı ülkede hükümet, önlemleri yeniden sıkılaştırma kararı aldı.

Başbakan Mark Rutte'nin yaptığı açıklamaya göre bu uygulama restoranlar, kafeler, berberler de dahil acil ihtiyaca dayalı olmayan dükkanlar, sinemalar, tiyatrolar, müzeler ve eğlence parklarını kapsayacak.

Sokağa çıkma yasağı amatör sporlar için de geçerli olacak. 17:00 -05:00 saatleri arasında antrenman veya karşılaşmalara izin verilmeyecek.

Başta futbol olmak üzere profesyonel spor dallarında müsabakalar seyircisiz oynanmaya devam edecek.

Süpermarketler ve eczaneler gibi temel gereksinimlere yönelik iş yerleri ise, akşam saat 20:00'ye kadar açık kalacak.

Kamuya açık alanlarda maske zorunluluğu

Yeni süreçte okullar açık kalacak ancak ilkokullarda 6. sınıftan itibaren ve orta öğretimdeki tüm okullarda, öğrencilerin koridorlarda ağız maskeleri takması zorunlu olacak.

12 yaşın altındaki çocuklar, hafif bir soğuk algınlığı durumunda okula gidemeyecek, evde kalıp test sonucunu bekleyecek.

Sinema, tiyatro ve kamuya açık diğer alanlarda 1,5 metrelik sosyal mesafeye uymak ve ağız maskesi takmak yeniden zorunlu olacak.

Zorunlu haller dışında evden çalışma teşvik edilecek.

Evlere dört kişiden fazla ziyaretçi kabul edilmemesi önerilecek.

Öncelik yaşlılar, sağlık çalışanları ve risk gruplarına verilmek koşuluyla, üçüncü doz koruyucu aşı uygulaması yaygınlaştırılacak.

Aşılama çalışmalarına askerler ve öğrenciler de destek verecek.

Başbakan Rutte, önlemlerden etkilenen girişimcileri ve sektörleri destekleyeceklerini bekleterek, cömert ve mümkün olduğunca pratik bir destek programı yürüteceklerini vurguladı.

Ev içi şiddet uyarısı

Hollanda Başbakanı Rutte, "Korona önlemleri sırasında kadına yönelik şiddete de dikkat çekmek istediğini" vurguladı.

Rutte, ev içi şiddetle karşı karşıya kalan kadınlar ve evde güvende olmayan çocuklar ile yalnız kalma riski olan yaşlılar için daha duyarlı olunması çağrısında bulundu.

Başbakan, bu konularla ilgili olarak resmi makamlarla iletişime geçilmesini istedi.

Koronavirüs: Hollanda'da kısmi sokağa çıkma yasağı uygulayacak
Koronavirüs: Hollanda'da kısmi sokağa çıkma yasağı uygulayacak

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Son Dakika Dünya Koronavirüs: Hollanda'da kısmi sokağa çıkma yasağı uygulayacak - Son Dakika Dünya

BBC

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