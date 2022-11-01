Kosova ve Sırbistan arasında yaz aylarında yaşadığı gerginlik ile neredeyse savaş durumuna gelmişti. İki ülke arasında tekrardan tansiyon yükseldi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'den gelen açıklama, tekrardan çatışma ihtimalini gündeme getirdi.
Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic, yerel bir televizyon kanalında gündeme dair yaptığı açıklamalarda bulundu. Vucevic, Kosova ile yaşanabilecek olası gerilimler nedeniyle orduya, "hazır ol" emri verdiğini söyledi.
Sırbistan Savunma Bakanlığı ise "Kosova'daki durum nedeniyle Sırp ordusu alarma geçirildi ve savaşa hazırlık seviyesi yükseltildi" açıklamasını yaptı. Bunlarla birlikte bu durumun Balkanlar'da yeni bir sıcak çatışma ve istikrarsızlığı tetikleyebileceği de konuşuluyor.
Geçtiğimiz aylarda Kosova'da yaşayan Sırplar dahil, herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğu getirileceği açıklanmışı. Kosova'daki Sırplar bu karara tepki göstererek ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmıştı ve temmuz sonunda ülkede gerilim artmıştı. Kosova hükümeti, Sırbistan ile olan sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılmasının ardından krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı.
Bu gerginliğin ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, NATO'nun Kosova'nın kuzeyindeki varlığını artırabileceğini belirterek, "Kosova'daki tüm toplulukların özgürlüğü ve güvenliği için ne gerekirse yapacağız" açıklamalarında bulunmuştu.
Son Dakika › Dünya › Kosova-Sırbistan arasında tansiyon yükseldi! Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ordusuna 'Hazır ol' emri verdi - Son Dakika