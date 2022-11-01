Kosova-Sırbistan arasında tansiyon yükseldi! Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ordusuna "Hazır ol" emri verdi - Son Dakika
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Kosova-Sırbistan arasında tansiyon yükseldi! Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ordusuna "Hazır ol" emri verdi

01.11.2022 17:51

Kosova-Sırbistan arasında gerginlik yeniden artarken Sırbistan Savunma Bakanlığı'ndan, "Kosova'daki durum nedeniyle Sırp ordusu alarma geçirildi ve savaşa hazırlık seviyesi yükseltildi" açıklaması geldi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de orduya, "Hazır ol" emri verdi.

Kosova ve Sırbistan arasında yaz aylarında yaşadığı gerginlik ile neredeyse savaş durumuna gelmişti. İki ülke arasında tekrardan tansiyon yükseldi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'den gelen açıklama, tekrardan çatışma ihtimalini gündeme getirdi.

"ORDUYA HAZIR OL" EMRİ VERİLDİ

Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic, yerel bir televizyon kanalında gündeme dair yaptığı açıklamalarda bulundu. Vucevic, Kosova ile yaşanabilecek olası gerilimler nedeniyle orduya, "hazır ol" emri verdiğini söyledi.

"SAVAŞA HAZIRLIK SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ"

Sırbistan Savunma Bakanlığı ise "Kosova'daki durum nedeniyle Sırp ordusu alarma geçirildi ve savaşa hazırlık seviyesi yükseltildi" açıklamasını yaptı. Bunlarla birlikte bu durumun Balkanlar'da yeni bir sıcak çatışma ve istikrarsızlığı tetikleyebileceği de konuşuluyor.

KOSOVA-SIRBİSTAN GERGİNLİĞİNDE NELER OLMUŞTU?

Geçtiğimiz aylarda Kosova'da yaşayan Sırplar dahil, herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğu getirileceği açıklanmışı. Kosova'daki Sırplar bu karara tepki göstererek ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmıştı ve temmuz sonunda ülkede gerilim artmıştı. Kosova hükümeti, Sırbistan ile olan sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılmasının ardından krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı.

"NE GEREKİRSE YAPARIZ"

Bu gerginliğin ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, NATO'nun Kosova'nın kuzeyindeki varlığını artırabileceğini belirterek, "Kosova'daki tüm toplulukların özgürlüğü ve güvenliği için ne gerekirse yapacağız" açıklamalarında bulunmuştu.

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Son Dakika Dünya Kosova-Sırbistan arasında tansiyon yükseldi! Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ordusuna 'Hazır ol' emri verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kosova-Sırbistan arasında tansiyon yükseldi! Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ordusuna "Hazır ol" emri verdi - Son Dakika
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