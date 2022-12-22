ABD'li bilim insanlarından yeni araştırma: Kovid-19 geçirdikten sonra kalıcı veya uzun süreli koku kaybı yaşıyorsanız nedeni ortaya çıktı - Son Dakika
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ABD'li bilim insanlarından yeni araştırma: Kovid-19 geçirdikten sonra kalıcı veya uzun süreli koku kaybı yaşıyorsanız nedeni ortaya çıktı

23.12.2022 16:14

ABD'li bilim insanları, Kovid-19 geçirenlerin uzun vadeli veya kalıcı koku kaybının nedenini araştırdı. Kovid sırasında ve sonrasında bağışıklık hücrelerinin koku almaya yarayan hayati sinir hücrelerine saldırdığı ve bu hücrelerin azalmasına yol açtığı tespit edildi.

Kovid geçirmiş birçok vatandaş koku kaybı yaşadığını ifade ediyordu. ABD merkezli Duke Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi gibi önde gelen eğitim kurumlarından bilim insanları da, Kovid-19 geçiren ve uzun süreli koku kaybı olan 9 hasta da dahil olmak üzere 24 biyopsiden toplanan koku alma örneklerini analiz etti.

KOVİD KOKU ALMAYA YARAYAN HÜCRELERE SALDIRIYOR

Elde edilen sonuca göre, T hücreleri adı verilen bağışıklık hücreleri hassas burun astarının içindeki koku almaya yarayan hayati sinir hücrelerine saldırdığı ve bu hücrelerin azalmasına yol açtığı ortaya kondu. Bu olağandışı bağışıklık tepkisi, yalnızca koku alma duyusu aylarca kaybolan hastalarda görüldü.

Kovid sonrası kalıcı veya uzun süreli koku kaybı yaşıyorsanız nedeni ortaya çıktı

15 MİLYON KİŞİ KOKU ALMAYI TAM OLARAK GERİ KAZANAMIYOR

Araştırmacılar koku sinir hücrelerinin sayısına baktıklarında, uzun süreli koku kaybı yaşayanların önemli ölçüde "Az koku alma sinir hücresine" sahip olduklarını tespit etti. İngiliz Tabipler Birliği sendikası tarafından yayınlanan haftalık hakemli tıp dergisinde yayınlanan bir araştırma raporuna göre, Kovid sırasında koku alma duyusunu kaybeden insanların en az yüzde 5'i (dünya çapında yaklaşık 15 milyon kişi) bu duyuyu hızlı veya tam olarak geri kazanamıyor.

Kovid sonrası kalıcı veya uzun süreli koku kaybı yaşıyorsanız nedeni ortaya çıktı
Kovid sonrası kalıcı veya uzun süreli koku kaybı yaşıyorsanız nedeni ortaya çıktı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: ABD'li bilim insanlarından yeni araştırma: Kovid-19 geçirdikten sonra kalıcı veya uzun süreli koku kaybı yaşıyorsanız nedeni ortaya çıktı - Son Dakika
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