Kremlin\'den S-400 satışı iddiasına ilk yanıt: Çok hassas bir mesele

Türkiye'nin 2019 yılında teslim aldığı Rus S-400 hava savunma sistemini üçüncü bir ülkeye satmaya hazırlandığı iddiaları tartışılırken Kremlin'den ilk açıklama geldi.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov bunun "çok hassas bir mesele" olduğunu söyledi.

Rus sözcü, "Bu konuda Türk tarafı ile temaslarımız oldu, irtibatta olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, 10 Temmuz'daki köşesinde Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini bir körfez ülkesine sattığını, açıklamanın aynı gün yapılacağını yazmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi sonrası yaptığı basın toplantısında S-400 hakkında sorulan bir soruya "Bizi izlemeye devam edin" yanıtını verdi.

Erdoğan ayrıca "Trump F-35'lerde olumlu bir yaklaşım içerisinde. F-35'ler teslim edildiğinde tüm dünya 'ABD sözünü tuttu' diyecek" diye konuştu.

ABD yaptırımlarına neden olmuştu

Türkiye, 2019'da Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini teslim almasının ardından F-35 programından çıkartıldı.

ABD, resmi olarak Aralık 2020'den bu yana Türkiye'ye CAATSA kapsamında yaptırım uyguluyor.

CAATSA, "Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası"nın İngilizce kısaltması.

ABD Kongresi, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasının bu yasanın 231'inci maddesini ihlal ettiğini söylüyor.

Yaptırımların yanı sıra Türkiye, S-400 aldığı için F-35 savaş jeti programından da çıkarıldı.

Gerekçe olarak Rus sisteminin, beşinci nesil savaş uçağının gizli teknik özelliklerini tehlikeye atabileceği söylendi.

Türkiye'nin F-35 programına geri alınmasının önündeki en büyük engellerden biri S-400 sistemine sahip olması.

Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) kapsamında Türkiye'nin F-35'leri alabilir hale gelmesi için S-400'ün "mülkiyetine son verilme" şartı aranıyor.

Türkiye'nin S-400 sistemini üçüncü bir ülkeye satması ve bu sistemin mülkiyetine sahip olmadığının ABD Kongresi tarafından onaylanması gerekiyor.

Trump, NATO zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede Türkiye'ye yönelik askeri yaptırımların kaldırılacağını ilan etti.

Trump, o görüşmede F-35 satışı için de olumlu konuştu.

Ancak zirve sonrası düzenlediği basın toplantısında Türkiye'ye F-35'leri verme konusunda henüz karar vermediğini söyledi.

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