Kremlin: Putin, Trump ve Zelenski arasında bir görüşme olası değil

Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan görüşmelerin ardından Kremlin'den konuya ilişkin açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna görüşmelerinde hızlı bir ilerleme beklemenin yanlış olduğunu, Ukrayna ile savaşı sona erdirmek için bir uzlaşmaya varmanın son derece karmaşık olduğunu söyledi.

"RUSYA, ANLAŞMALARA SADIK KALACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile planlanmış bir görüşmenin henüz olmadığını belirten Peskov'a ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında yapılması olası görüşme hakkında da soru yöneltildi. Peskov, bunun yakın gelecekte olası olmadığını belirtti. Kremlin Sözcüsü, Ukrayna konusunda ABD ile temasların süreceğini sözlerine ekledi.

Kremlin'in açıklamasında Trump ile Putin arasında gelecekte yapılabilecek spesifik görüşmeler konusunda henüz bir anlaşma olmadığı, Putin'in çeşitli üst düzey görüşmelere hazır olduğu ancak bunların önceden iyi hazırlanmış olması gerektiği ifade edildi. Peskov, Rusya'nın İstanbul'da Ukrayna ile yapılan görüşmelerde varılan anlaşmalara sadık kalacağını kaydetti.

"PUTİN, ANLIK OLARAK BİLGİLENDİRİLDİ"

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın Rusya'daki bombardıman uçaklarına dair de açıklamada bulundu. Peskov, konuya ilişkin soruya yanıtında, Rusya Devlet Başkanı Putin'in gelişmeler hakkında anlık olarak bilgilendirildiğini ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü, Ukrayna konusunda herhangi bir taviz vermeye hazır olup olmadıkları sorulduğunda, kamuoyuna açık yorum yapmayı reddetti ve bunun kapalı kapılar ardından görüşülecek bir konu olduğunu belirtti.

TRUMP VE ZELENSKİ GÖRÜŞMEYE YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Türkiye'de görüşmeye "açık" olduğunu açıkladı. Öte yandan Zelenskiy de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmeye hazır olduğunu söyledi.