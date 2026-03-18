Küba\'dan Trump\'a rest: Aşılması imkansız bir direnişle karşılaşırsın

ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba'ya yönelik "Küba'yı alma onuru benim olacak" sözleri dünya gündeminde yankı uyandırırken, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'den sert bir karşılık geldi.

Diaz-Canel, ABD'nin Küba'yı neredeyse her gün anayasal düzeni zorla devirmekle tehdit ettiğini belirterek Washington yönetimini eleştirdi.

"HER SALDIRGAN DİRENİŞLE KARŞILAŞIR"

Küba lideri, olası bir dış müdahaleye karşı net mesaj verdi. Diaz-Canel, "Herhangi bir dış saldırgan, aşılması imkânsız bir direnişle karşılaşacaktır" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN AÇIK DESTEK

Kremlin de Trump'ın sözlerine sert tepki gösterdi. Rusya, Küba'nın bağımsız bir devlet olduğunu vurgulayarak, ABD'nin uyguladığı ambargoya karşı Havana'ya destek vermeye hazır olduğunu açıkladı. Açıklamada, iki ülke arasındaki iş birliğinin süreceği mesajı verildi.

ÇİN'DEN SOMUT HAMLE

Rusya'nın ardından Çin de Küba'ya yönelik somut bir adım attı. Günlerdir elektrik kesintileriyle mücadele eden ülkede, Çin yapımı 5 bin güneş enerjisi sisteminin kurulumuna başlandığı bildirildi. Bu adımın, Küba'nın enerji krizini hafifletmesi ve kritik sektörlerde elektrik arzını güçlendirmesi hedefleniyor.

KÜRESEL GERİLİM DERİNLEŞİYOR

Trump'ın açıklamaları sonrası Rusya ve Çin'in devreye girmesi, Küba üzerinden yeni bir jeopolitik gerilim hattının oluştuğu yorumlarına neden oldu. Uzmanlar, Karayipler'de büyük güçler arasında yeni bir güç mücadelesinin şekillenebileceğine dikkat çekiyor.