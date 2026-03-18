Üye Girişi
Son Dakika Logo

Küba'dan Trump'a rest: Aşılması imkansız bir direnişle karşılaşırsın

18.03.2026 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Küba'yı alma onuru benim olacak. Küba'yı alınca Küba'yla istediğim her şeyi yapabileceğimi düşünüyorum" sözlerine Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'den yanıt geldi. Rusya ve Çin'in de devreye girdiği krizle ilgili konuşan Diaz-Canel, "Herhangi bir dış saldırgan, aşılması imkansız bir direnişle karşılaşacaktır" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba'ya yönelik "Küba'yı alma onuru benim olacak" sözleri dünya gündeminde yankı uyandırırken, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'den sert bir karşılık geldi.

Diaz-Canel, ABD'nin Küba'yı neredeyse her gün anayasal düzeni zorla devirmekle tehdit ettiğini belirterek Washington yönetimini eleştirdi.

"HER SALDIRGAN DİRENİŞLE KARŞILAŞIR"

Küba lideri, olası bir dış müdahaleye karşı net mesaj verdi. Diaz-Canel, "Herhangi bir dış saldırgan, aşılması imkânsız bir direnişle karşılaşacaktır" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN AÇIK DESTEK

Kremlin de Trump'ın sözlerine sert tepki gösterdi. Rusya, Küba'nın bağımsız bir devlet olduğunu vurgulayarak, ABD'nin uyguladığı ambargoya karşı Havana'ya destek vermeye hazır olduğunu açıkladı. Açıklamada, iki ülke arasındaki iş birliğinin süreceği mesajı verildi.

ÇİN'DEN SOMUT HAMLE

Rusya'nın ardından Çin de Küba'ya yönelik somut bir adım attı. Günlerdir elektrik kesintileriyle mücadele eden ülkede, Çin yapımı 5 bin güneş enerjisi sisteminin kurulumuna başlandığı bildirildi. Bu adımın, Küba'nın enerji krizini hafifletmesi ve kritik sektörlerde elektrik arzını güçlendirmesi hedefleniyor.

KÜRESEL GERİLİM DERİNLEŞİYOR

Trump'ın açıklamaları sonrası Rusya ve Çin'in devreye girmesi, Küba üzerinden yeni bir jeopolitik gerilim hattının oluştuğu yorumlarına neden oldu. Uzmanlar, Karayipler'de büyük güçler arasında yeni bir güç mücadelesinin şekillenebileceğine dikkat çekiyor.

Uluslararası İlişkiler, Politika, Enerji, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 10:34:16. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.