Küçük kızı namaz kıldığı sırada camiden kaçırdı

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Malezya'nın Selangor eyaletinde bulunan Batang Kali'deki bir caminin güvenlik kameraları, daha sonra polis tarafından yakalanan 19 yaşındaki şüphelinin korkunç eylemini kaydetti.

Ürkütücü görüntülerde, sarı tişört giyen şüphelinin bir ofisten çıkıp namaz kılan kadınların sırasının arkasından koştuğu görülüyor.

Tüm kadınlar secde halindeyken, şüphelinin 10 yaşından büyük görünmeyen küçük kızı kaldırdığı görülüyor.

Hasta ruhlu kaçırıcı daha sonra, kollarında çabalayan kızla birlikte ofise geri koşarken görülüyor.

Tüm bunlar olurken, namaz kılan kadınların sadece ibadetlerine devam ettiği görülüyor.

Başka bir güvenlik kamerası daha sonra, genç saldırganın kızın pantolonunu çekmeye çalıştığı görünen korkunç anı kaydediyor.

Kız, saldırgana karşı umutsuzca mücadele ederken sesli bir şekilde ağladığı görülüyor.

Birkaç saniyelik mücadelenin ardından, saldırgan aniden, yakalanmaktan kaçınmak için kaçıyor gibi görünüyor.

Klip, dehşete düşmüş kurbanın gözyaşları içinde pantolonunu yukarı çekerken ve karnını tutarak odadan topallayarak çıkmasıyla sona eriyor.

Yerel polis şefi Müfettiş Ahmad Faizal Tahrim, ertesi gün yerel basına genci teşhis edip tutukladıklarını ve yedi gün gözaltında tuttuklarını söyledi.

Tahrim: "Şüpheliyi tutukladık. Soruşturmalar devam ediyor. İlk soruşturmalar, olaya karışan adamın kurbanı tanımadığını gösterdi," dedi.

Bazı haberler gencin bir engeli olduğunu bildirdi ancak polis yerel basına bundan haberdar olmadıklarını söyledi.