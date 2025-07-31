Kundaklama Davası: Müebbet Hapis Cezası

ALMANYA'nın Solingen şehrinde bir binayı kundaklayarak 4 Türk asıllı Bulgaristan vatandaşının ölümüne neden olan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Almanya Wuppertal Eyalet Mahkemesi'nde 40 yaşındaki Daniel S.'nin 4 cinayet ve 21 kez cinayete teşebbüsten yargılandığı davada karar verildi. Solingen kentinde Mart 2024'te binayı kundaklayarak 4 Türk asıllı Bulgaristan vatandaşının ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık Daniel S. müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve hayatta kalanlara 2 bin ila 20 bin avro arasında tazminat ödenmesine de hükmetti.