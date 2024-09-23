Kurtulmuş, Moskova\'da Yunus Emre Enstitüsünü Ziyaret Etti

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TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere gittiği Rusya'nın başkenti Moskova'da Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğumuz Moskova'da, Türkiye'nin uluslararası alanda en önemli diplomasi kuruluşlarından biri olan Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldık. Moskova'da 2018'de açılışını gerçekleştirdiğimiz; dilimizi, köklü tarihimizi, Anadolu'muzun zengin ve kadim kültür mirasını en iyi şekilde tanıtan bu güzide kurumumuzun tüm çalışanlarına başarılar diliyorum" dedi.