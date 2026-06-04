Kurtulmuş, Stokholm'de Resmi Temaslarda Bulundu - Son Dakika
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Kurtulmuş, Stokholm'de Resmi Temaslarda Bulundu

Kurtulmuş, Stokholm\'de Resmi Temaslarda Bulundu
04.06.2026 08:43
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsveç'in başkenti Stokholm'e resmi ziyaret gerçekleştirdi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş resmi temaslarda bulunmak üzere İsveç'in başkenti Stokholm'e gitti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, resmi temaslarda bulunmak üzere İsveç'in başkenti Stokholm'e gitti. TBMM Başkanı Kurtulmuş'u, Türkiye'nin Stokholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel karşıladı.

Kurtulmuş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsveç'teki resmi temaslarımız kapsamında Stokholm Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçi Yönet Can Tezel'den çalışmaları hakkında bilgi aldık. Misyonumuzda görev yapan personelimize çalışmalarında üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Numan Kurtulmuş, Politika, İsveç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kurtulmuş, Stokholm'de Resmi Temaslarda Bulundu - Son Dakika

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