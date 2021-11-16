Kuş gribi Avrupa ve Asya'da yeniden hortladı

Koronaya yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi, bakın ne oldu

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının etkileri hala devam ediyor. Virüse karşı etkili olan aşılar üretilse de çıkan varyantlar ve aşı karşıtları, salgının sonlanmasını engelliyor.

ÇOK SAYIDA VAKA BİLDİRİLDİ

Milyonlarca insan salgınının biteceği zamanı sabırsızlıkla beklerken, asıl sarsıcı haber Avrupa ve Asya'dan geldi. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'ne (OIE) Avrupa ve Asya'dan pek çok şiddetli kuş gribi salgını rapor edildi. Uzmanlara göre, bu durum, virüsün yeniden hızla yayıldığının bir işareti olabilir.

KORONAVİRÜSTEN DAHA ÖLÜMCÜL

Ölüm oranı yüzde 50'nin üzerinde olan yani koronavirüsten 25 kat daha ölümcül olan hastalık böylece bir kez daha gündeme geldi.

ÇİN BİRİNCİ SIRADA

İngiltere, Fransa ve Hollanda'da da benzer vakalar görülürken Çin, halihazırda bildirilen 21 vaka insan bulaşı ile bu durumdan en çok etkilenen ülke konumunda. Güney Kore ve Japonya da vakaların görüldüğü ülkeler arasında. Kuş gribi vakalarının görüldüğü ülkelerde çiftlikler ve hayvan tesisleri için yeni önlemlerin alınması gündemde.

İNSANA NASIL BULAŞIYOR?



ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri bir kişinin virüs taşıyan kuşa dokunarak virüsü kapabileceğini belirtiyor. Enfekte bir kuş kanatlarını çırparken, kaşınırken veya kafalarını sallarken genellikle enfekte damlacıkları veya tozu havaya yayar. Virüs parçacıkları bir kişinin gözlerine, burnuna veya ağzına girerse enfekte olabilirler.