Kuzey Kore'de ilk kez koronavirüs vakası görüldü! Kim Jong Un maske taktı - Son Dakika
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Kuzey Kore'de ilk kez koronavirüs vakası görüldü! Kim Jong Un maske taktı

13.05.2022 10:31

Dün ilk kez Kuzey Kore'de koronavirüs vakası görüldü. Son olarak yapılan açıklamada ise ülkede 6 kişinin virüs sebebiyle hayatını kaybettiği, binlerce kişinin hasta olduğu belirtildi. Öte yandan Kuzey Kore lideri, salgının başından bu yana ilk kez maske takarken görüntülendi.

Kuzey Kore'de dün, Covid-19 salgının başından bu yana ilk kez bir Covid-19 vakasının doğrulanmasının ardından ülkede salgın paniği büyüdü. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı, bugün yayınladığı haberde Covid-19'a yakalanan en az 1 kişinin öldüğünü, yüzbinlerce kişinin ise yüksek ateş belirtisi gösterdiğini açıkladı.

SALGIN NEDENİYLE ÖLÜMLER BAŞLADI

Nisan ayının sonundan bu yana nedeni bilinmeyen yüksek ateş belirtisinin ülke çapında hızla yayılması sonrasında yaklaşık 187 bin 800 kişinin izole şekilde tedavi altına alındığı kaydedilen haberde, sadece geçtiğimiz salı günü bu tür semptomları bildiren 18 bin kişi dahil toplamda yaklaşık 350 bin kişide benzer belirtilere rastladığı ifade edildi. 162 bin 200 kişinin tedavi edilerek semptomları atlattığı vurgulanırken, kaç pozitif hasta olduğuna dair ise kesin bilgi paylaşılmadı. Ayrıca ateş semptomları gösteren en az altı kişinin öldüğü ve bu vakalardan birinin virüsün Omicron mutasyonuna yakalandığının tespit edildi kaydedildi.

KİM'DEN ÖZ ELEŞTİRİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un alınan tedbirleri denetlemek üzere geçtiğimiz Salı günü ülkenin salgın komuta merkezini ziyaret ettiği ve dün de acil durum ilan ettiği hatırlatılan haberde, Kim'in "Ateş belirtisinin başkent bölgesinde hızla yayılmasının, halihazırda kullanılan salgın önleme sisteminin zafiyetini gösterdiği" eleştirisinde bulunduğu belirtildi.

İLK KEZ MASKE TAKTI

Kim Jong Un, dün "en ciddi olağanüstü hal" ilan ettikten ve ulusal bir kapanma emri verdi. Kim, durumu ve tepkileri kontrol etmek için bugün bir anti-virüs komuta merkezini ziyaret etti. Kuzey Kore liderinin de burada ilk kez maske taktığı görüldü.

Kuzey Kore'de Covid-19 kaynaklı ilk can kaybı

DEVLET MEDYASI DOĞRULAMIŞTI

Covid-19 salgının başından bu yana ülkede enfeksiyon görülmediğini savunan Kuzey Kore, ülkede ilk vakanın doğrulandığını dün resmi haber ajansı KCNA aracılığıyla dünyaya duyurmuştu. Enfeksiyonun Covid-19'un Omicron mutasyonu olduğu açıklanırken, olabilecek bir salgına karşı acil durum ilan edildiği ifade edilmişti.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Kuzey Kore'de ilk kez koronavirüs vakası görüldü! Kim Jong Un maske taktı - Son Dakika


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