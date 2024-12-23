Kuzey Kore, Rusya'ya Asker ve İHA Gönderecek - Son Dakika
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Kuzey Kore, Rusya'ya Asker ve İHA Gönderecek

Kuzey Kore, Rusya\'ya Asker ve İHA Gönderecek

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin Rusya'ya intihar dronları ve asker göndereceğini açıkladı.

23.12.2024 16:43
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(ANKARA) - Güney Kore ordusu yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin; Rusya'ya intihar dronları da dahil olmak üzere daha fazla asker ve silah göndermeye hazırlandığını tespit ettiklerini bildirdi.

Batı medyasının aktardığına göre, Kuzey Kore halihazırda bölgeye 240 milimetrelik çoklu roketatar ve çok sayıda mühimmat gönderdi. Güney Kore ordusu, bugün yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşını desteklemek için Rusya'ya intihar dronları da dahil olmak üzere daha fazla asker ve silah göndermeye hazırlandığını tespit ettiklerini bildirdi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından bir yetkili, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un geçen ay bir test denemesinden sonra Rusya'ya gönderilmek üzere daha fazla intihar uçağı üretmeye hazırlandığını iddia etti. Yetkili, "İntihar insansız hava araçları (İHA), Kim Jong-un'un odaklandığı görevlerden biri" diyerek, Kuzey Kore'nin bu intihar İHA'larını Rusya'ya verme niyeti olduğunu vurguladı.

Kuzey Kore devletine bağlı medya kuruluşuna göre, bu tür insansız hava araçları, Ukrayna savaşında yaygın olarak kullanıldı. Kim Jong-un, "artan küresel rekabeti" gerekçe göstererek, "hava silahlarının seri üretimini ve askeri teori ve eğitimin güncellenmesini" emretti.

Güney kore, ABD ve Ukrayna yönetimleri, Rusya'da yaklaşık 12 bin Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ifade etmişti.

Güney Kore, Ukrayna savaşında binden fazla Kuzey Kore askerinin öldüğünü söylüyor

Güney Koreli askeri yetkililere göre, Ukrayna'da Rus birliklerinin yanında savaşmak üzere gönderildiklerinden bu yana binden fazla Kuzey Kore askeri öldürüldü veya yaralandı. Güney Kore Genelkurmay Başkanı General Won In-choul, bugün yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda Ukrayna kuvvetleriyle çatışmaya giren Kuzey Kore birliklerinin yaklaşık bin 100 kayıp verdiğini değerlendiriyoruz" dedi.

Güney Kore Milletvekili Lee Seong-kweun, yüksek sayıdaki ölümlerin Kuzey Kore kuvvetlerinin ön cephede harcanabilir saldırı birimleri olarak kullanılmasından, alışılmamış savaş ortamına ve insansız hava aracı saldırılarına karşı koyma konusundaki yetersizliklerden kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Kuzey Kore, Rusya'ya Asker ve İHA Gönderecek - Son Dakika

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