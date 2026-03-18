Laricani sonrası İran karıştı! Pezeşkiyan iddia gündemi sarsacak cinsten

18.03.2026 07:15
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından ülkede yönetim krizi yaşandığı öne sürüldü. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ABD ile müzakere çağrısına karşı Devrim Muhafızları'nın sert şekilde karşı çıktığı, ayrıca yeni dini lider Mücteba Hamaney adına yapılan açıklamaların da tartışma yarattığı iddia edildi.

İRAN YÖNETİMİNDE GÖRÜŞ AYRILIĞI İDDİASI

Laricani'nin ölümünün ardından İran'da üst düzey yönetim içinde ciddi fikir ayrılıkları yaşandığı ileri sürüldü. İddialara göre Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile müzakere masasına oturulmasını savunurken, Devrim Muhafızları bu seçeneği kesin şekilde reddediyor.

Mesud Pezeşkiyan

Öte yanda Mücteba Hamaney adına yapılan açıklamaların da tartışma konusu olduğu öne sürüldü. Hamaney'in bizzat demeç vermediği, açıklamaların Devrim Muhafızları tarafından hazırlanarak yayımlandığı iddialar arasında yer aldı.

"PEZEŞKİYAN İSTİFAYI DÜŞÜNÜYOR"

İsrail merkezli Kanal 14'ün haberine göre Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa etmeyi ve siyaseti bırakmayı planladığı ileri sürüldü.

Ali Laricani

LARİCANİ SON DÖNEMİN EN KRİTİK İSİMLERİNDENDİ

İsrail-ABD saldırılarında öldürülen Ali Laricani, son haftalarda İran'daki güç dengelerinde öne çıkan isimlerden biri olarak değerlendiriliyordu. İsrail basını ve uluslararası yayın organlarına göre Laricani, Ayetullah Ali Hamaney sonrası süreçte ülkenin güvenlik ve karar alma mekanizmasında daha da etkili hale gelmişti.

Times of Israel'in aktardığına göre Laricani, Tahran'daki Kudüs Günü gösterilerinde kamuoyu önüne çıkmıştı. Bu nedenle suikast, İran yönetiminin üst kademesine yönelik saldırıların yeni halkası olarak yorumlandı.

DAHA ÖNCE DE HEDEFTEYDİ

Laricani'nin adı savaşın ilk günlerinden bu yana hedef alınan üst düzey İranlı isimler arasında geçiyordu. İsrail medyasında daha önce de öldürüldüğüne dair haberler çıkmış, ancak yayımlanan görüntülerle hayatta olduğu anlaşılmıştı.

Ayrıca ABD'nin, Laricani hakkında bilgi sağlayanlara ödül vadettiğine yönelik haberler de gündeme geldi. Bu gelişmeler, Laricani'nin bölgesel dengelerde kritik bir figür olarak görüldüğünü ortaya koydu.

NE OLMUŞTU?

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği, Ali Laricani'nin İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıda Laricani'nin oğlu, yardımcısı ve bazı korumalarının da öldüğü bildirildi.

PEZEŞKİYAN: KANI EN CANİ REJİMİN ELİNDE DÖKÜLDÜ

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Laricani'nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Sevgili Laricani'nin kaybı acı ve nahoş. Kanı, insanlık tarihinin en cani rejiminin ellerinde döküldü" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN MESAJ PAYLAŞILDI

Laricani'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, "Aziz ve gururlu İran milleti, Müslüman halklar ve dünyanın özgür insanları… Allah'ın kulu, Rabbine şehit olarak ulaştı" ifadelerine yer verildi.

Aziz Yıldırım’ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
İsrail ve ABD’ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler İsrail ve ABD'ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu
Nene’den resital Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
İsrail yine Lübnan’ı vurdu İsrail yine Lübnan'ı vurdu
İran’dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı İran'dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı
Sadettin Saran’dan kritik mesaj Sadettin Saran'dan kritik mesaj
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı Türkiye’ye petrol gönderilecek Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek
Virajı alamayan çimento tankeri devrildi 1 yaralı Virajı alamayan çimento tankeri devrildi! 1 yaralı
Bahreyn’den Hürmüz Boğazı çağrısı Bahreyn'den Hürmüz Boğazı çağrısı
Burak Yılmaz: Fenerbahçe çok büyük Burak Yılmaz: Fenerbahçe çok büyük

07:26
İran: Buşehr Nükleer Santrali’ne füze isabet etti
İran: Buşehr Nükleer Santrali'ne füze isabet etti
05:17
ABD Başkanı Trump’tan Joe Kent’in istifasına ilk yorum
ABD Başkanı Trump'tan Joe Kent'in istifasına ilk yorum
04:47
Savaşta 19. gün İran’ın Laricani intikamı kanlı oldu, İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı
Savaşta 19. gün! İran'ın Laricani intikamı kanlı oldu, İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı
02:45
İran’dan Trump’a gözdağı: Sürprizlerimizi beklesin
İran'dan Trump'a gözdağı: Sürprizlerimizi beklesin
02:42
Arap ülkesi kabusu yaşıyor 2 bini aşkın füze ve İHA’yla saldırdılar
Arap ülkesi kabusu yaşıyor! 2 bini aşkın füze ve İHA'yla saldırdılar
00:54
Galatasaray’ın Liverpool’u elemesi halinde rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Liverpool'u elemesi halinde rakibi belli oldu
00:20
Okan Buruk’tan UEFA’ya sert tepki
Okan Buruk'tan UEFA'ya sert tepki
00:01
İran, Ali Laricani’nin hayatını kaybettiğini doğruladı
İran, Ali Laricani'nin hayatını kaybettiğini doğruladı
22:45
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı Türkiye’ye petrol gönderilecek
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek
21:11
BAE ve Ürdün liderleri Dubai’de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
BAE ve Ürdün liderleri Dubai'de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
21:04
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 07:31:29.
