Londra'da Robinson Protestosunda Şiddet
Dünya
BBC

Londra'da Robinson Protestosunda Şiddet

Londra\'da Robinson Protestosunda Şiddet
14.09.2025 14:13
Tommy Robinson'ın düzenlediği protestoda 150 bin kişi toplandı, 26 polis yaralandı.

Londra'da aşırı sağcı siyasi eylemci Tommy Robinson'ın organize ettiği protestoya 150 bin dolayında kişi katılırken, çıkan olaylarda 26 polis yaralandı.

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı, 13 Eylül'de yapılan "Unite the Kingdom - Krallığı Birleştir" yürüyüşünde bazı protestocuların polise şişeler ve havai fişekler atmasıyla gerginliğin tırmandığını ve dört kişinin ağır yaralandığını kaydetti.

Teknoloji milyarderi Elon Musk Londra'nın merkezindeki eylemde video bağlantısı aracılığıyla konuşma yaptı. Hemen yakında "Irkçılığa karşı dur" adlı karşı eyleme de 5 bin kişi katıldı.

Londra Polisi 25 kişinin çeşitli suçlardan gözaltına alındıklarını belirtti .

1500 polis görev yaparken, öğleden sonra iki karşıt eylem polisin kurduğu hatla ayrıldı.

Eylemler genel olarak olaysız başlarken, Londra Polisi iki grubu ayrı tutmaya çalışan bazı güvenlik görevlilerinin saldırıya uğradığını belirtti.

Polis, "Unite the Kingdom" eylemine katılımın organizatörlerin tahminlerini geçtiğini söyledi.

Bir noktada bir atlı polise şişe fırlatıldı ve hem at hem de sürücüsü geriye doğru çekildi.

Polis Robinson destekçilerini jop kullanarak püskürtmeye çalışırken arbede yaşandı.

Asıl adı Stephen Yaxley-Lennon olan Robinson "ifade özgürlüğü festivalinde" eylemcilere konuştu ve siyasetçileri kendi fikirlerini "papağan gibi tekrarlamakla" suçladı.

Robinson ayrıca İngiltere mahkemelerinin düzensiz göçmenlerin haklarının "yerel toplumun" haklarından üstün olduğuna karar verdiğini iddia etti.

Geçen ay Temyiz Mahkemesi mültecilerin Epping semtindeki bir otelde kalmasını engelleyen mahkeme kararını bozmuştu.

Video bağlantısıyla kalabalığa sürpriz bir konuşma yapan Elon Musk da "büyük, kontrolsüz göçten" bahsetti ve İngiltere'de "hükümetin değişmesi" çağrısı yaptı .

Robinson'ın sorularını yanıtlayan Musk "Bir şeyler yapılmalı. Parlamento feshedilmeli ve yeni bir seçim yapılmalı" dedi.

Eylemde TV sunucusu Katie Hopkins eski aktör Laurence Fox ve TV ünlüsü Ant Middleton da konuşma yaptı.

Hemen yakındaki karşı eylemde de Bağımsız Milletvekili Diane Abbot göstericilere "Irkçılığı ve şiddeti biliyoruz, faşizm yeni bir şey değil. Ama biliyor musunuz? Irkçılık ve şiddeti hep yendik" dedi.

Robinson'ın eylemi akşam saatlerinde son ardi.

42 yaşındaki Robinson Suriyeli bir göçmen hakkındaki yanlış iddialarını tekrar etmemesi için alınan mahkeme kararını görmezden geldiği için geçen Ekim ayında hapse girmişti.

Kaynak: BBC

Göçmenler, Teknoloji, Politika, Güvenlik, Londra, Dünya, Polis, Son Dakika

